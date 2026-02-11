Marc Márquez vacila a MotoGP con su próximo destino

Alberto Cercós García 11 FEB 2026 - 15:58h.

Marc Márquez tira de su capacidad vacilona para pronosticar cómo quedará la parrilla de MotoGP en 2027

A Dani Pedrosa se le escapa el fichaje de Pedro Acosta por Ducati: "Han hecho una buena maniobra"

Compartir







El juego ha empezado y eso, a Marc Márquez le encanta. Con el inicio de la nueva temporada a la vuelta de la esquina, los rumores sobre cómo quedará la parrilla en 2027 siguen su curso. Toda la rumorología la empezó Fabio Quartararo y Honda; y la siguieron otros como Jorge Martín y Yamaha, o Pedro Acosta a Ducati. Como parte del juego, MotoGP no duda en implicarse directamente en su 'silly season' particular. No solo están al tanto de todos los futuribles y comentan en redes sociales cada una de las situaciones, sino que ahora le han 'obligado' a Márquez a visualizar la parrilla del 2027. En un vídeo publicado en sus cuentas oficiales, el piloto de Ducati tira de vacile para ubicar a cada uno de sus rivales el próximo curso. Sorprende que no duda en 'ascender' de Moto2 a Dani Holgado y David Alonso; pero lo que más llama la atención es su propio futuro.

La renovación de Marc Márquez con Ducati va por buen camino. Al menos, eso dicen todas las partes implicadas. Según Álex Márquez, el 50% de la parrilla sabrá dónde estará en 2027 antes de que empiece este curso. El tiempo pasa y, por ahora, solo sabemos que Johann Zarco y Diogo Moreira seguirán en Honda y que Marco Bezzecchi hará lo propio en Aprilia. Para el mayor de los Márquez, el decidir qué hacer parece sencillo: continuar la andadura en MotoGP con la moto que le ha devuelto a la cima de la categoría. "Sin duda estamos muy cerca, pero aún faltan algunos detalles. Todavía hay que trabajar un poco para encontrar el equilibrio adecuado, el compromiso justo", comentaba no hace mucho Gigi Dall'Igna sobre cómo ve la renovación de Márquez.

PUEDE INTERESARTE Adrian Newey y Lawrence Stroll en Baréin, la prueba de que en Aston Martin se cuece algo importante

Marc Márquez y sus apuestas de futuro

Pero con la mirada puesta en 2027, Márquez tira de comedia para salir del paso y del aprieto. "¡Qué cabrones, tío!", dice sin tapujos al ver el panorama. Y es el que reto no es otro que el de 'crear' la parrilla del 2027. Tras colocar a los tres pilotos que ya tienen contrato (los mencionados Bezzecchi, Moreira y Zarco), llega el momento de la verdad. "Tengo demasiada información", dice antes de empezar a colocar a sus rivales.

PUEDE INTERESARTE Aston Martin da 33 vueltas en su primer día en los test de Baréin y las redes no se lo creen

Una predicción que empieza colocando en Ducati a su hermano Álex y manteniendo a Pecco Bagnaia, por lo que rompe el futurible 'dreamteam' de él mismo con Pedro Acosta. Precisamente, al murciano lo pone en Honda con Jorge Martín; en Yamaha estarían Joan Mir y Toprak Razgatlioglu; en Aprilia, Bezzecchi y Fabio Quartararo; en Gresini, Fermín Aldeguer y David Alonso; en KTM, Brad Binder y Maverick Viñales. Pero... ¿y dónde se pone el propio Marc Márquez? En ningún lado: se queda fuera de la ecuación. ¿Vacaciones? ¿Se retira? "Nunca se sabe", zanja sin dejar claro absolutamente nada.