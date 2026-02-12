Lance Stroll desvela la dura realidad de Aston Martin: "Estamos a cuatro segundos"

Alberto Cercós García 12 FEB 2026 - 15:21h.

Lance Stroll incendia Aston Martin con unas duras declaraciones: el AMR26 está muy lejos de lo que se esperaban

Confirmado el primer gran problema del AMR26 de Fernando Alonso y tiene difícil solución

Compartir







La cruda realidad de Aston Martin empieza a preocupar a uno de sus pilotos. Todo el mundo sabía que el AMR26 llegaba a los test de Baréin en una situación complicada. El hecho de escuchar a Adrian Newey hablar de hasta cuatro meses de retrasos fue un claro síntoma de que el inicio de 2026 no iba a ser nada sencillo. Para más inri, a las primeras de cambio, Lance Stroll protagonizó el primer gran problema del nuevo monoplaza. En su jornada de miércoles solo pudo estar en pista por la mañana. Dio 36 vueltas y el coche no salió por la tarde del garaje. A la postre, Mike Krack avisaba: encontraron anomalías en el funcionamiento del motor Honda. Es ahí, precisamente, donde se están centrando todos los problemas. Hoy, ya con Fernando Alonso en pista, dicha problemática se ha agravado y desde Italia confirman que el ARM26 tiene serios problemas de refrigeración.

Con todo ello, y mientras Alonso hace su trabajo en el asfalto de Baréin, ha sido Stroll quien ha hecho encender absolutamente todas las alarmas. El canadiense ha usado un discurso alarmista para estar tan solo en el segundo día de test oficiales de pretemporada. Si bien el rendimiento del ARM26 no es el esperado, la historia acaba de empezar. 2026 es un año muy largo y todos en Aston Martin hablan de que lo importante es una evolución constante, mirando ya en la segunda parte de la temporada. Aún así, Stroll no se ha cortado en absoluto. "El tiempo dirá cuántas prestaciones podemos sacar del coche, ahora mismo tenemos los problemas que tenemos. Intentamos mejorar en cada tanda, cada día, y ver cuánto se puede sacar de este coche", cuenta Lance en declaraciones recogidas por AS.

PUEDE INTERESARTE Los salarios de los pilotos de Fórmula 1 en 2026: Fernando Alonso y Carlos Sainz en el top 8

Lance Stroll no se corta ante los medios

"La decoración es bonita y hace buen tiempo. Estamos donde estamos y tenemos los problemas que tenemos, solo podemos seguir apretando tratando de sacar más rendimiento del motor, del coche, y ver dónde estamos en Australia y cómo podemos desarrollarnos a partir de ahí. Ahora mismo parece que estamos a cuatro segundos y medio de los primeros, es imposible saber lo que está haciendo cada equipo pero tenemos que encontrar cuatro segundos de prestaciones. No van a caer del cielo, hay que mejorar y encontrar prestaciones. Es lo normal en la F1 cuando estás por detrás de tus rivales, todos buscamos prestaciones. Miramos a largo plazo, traeremos evoluciones en el chasis y el motor y veremos dónde estamos en Australia", insiste un nada optimista Stroll.

PUEDE INTERESARTE A Mercedes se le termina el chollo y las nuevas regulaciones pueden favorecer a Aston Martin

El canadiense habla desde la cruda realidad que vive desde el box. "Queremos luchar por victorias y no parece que ahora vayamos a hacerlo. ¿Eso quiere decir que no podremos luchar por victorias en el futuro? No, creo que sí podemos. No tengo una bola de cristal. No parece que ahora sea increíble, pero puede mejorar mucho, está claro. ¿Al cien por cien? No lo sé, no tengo respuestas para esas preguntas. Lo único que decir es que estamos apretando tanto como podemos y trataremos de traer cada segundo, cada día, y el tiempo dirá lo competitivos que somos en la primera carrera y a lo largo de toda la temporada", zanja.