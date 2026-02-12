A Mercedes se le termina el chollo y las nuevas regulaciones pueden favorecer a Aston Martin

Alberto Cercós García 12 FEB 2026 - 14:11h.

La FIA parece estar dispuesta a regular los nuevos motores: todo dependerá de una votación final

Confirmado el primer gran problema del AMR26 de Fernando Alonso y tiene difícil solución

Compartir







En Mercedes empiezan a ver como su favoritismo peligra. La nueva reglamentación en la Fórmula 1 que se aplica por primera vez en este 2026 trae consigo mucha miga. Porque no solo se trata de un cambio drástico en la forma de los monoplazas o de la aerodinámica, sino también en los motores. La mayoría de equipos (exceptuando Aston Martin, Audi, Ferrari o Red Bull), ha elegido a Mercedes como su motor durante esta nueva 'era'. Sobre el papel era la elección perfecta, y lo demostraron durante el 'shakedown' en Montmeló. Pero ya en ese momento empezó a surgir una pequeña revolución por culpa de una ligera ventaja que Mercedes había logrado de manera poco ortodoxa: la fábrica tenía una relación de compresión de 1:16 en medición estática y a 1:18 en temperatura ambiente.

Mercedes ha aprovechado un vacío legal que está a punto de terminarse. Y es que la queja de los rivales va a hacer que la FIA regule de manera más drástica las nuevas regulaciones. Porque esa relación de comprensión significa que la potencia del motor Mercedes es más elevada. Algo que, durante la acción en pista, le hace ganar algunos caballos extra. Es decir: décimas muy importantes. Hace pocas semanas, la FIA ya aceptó someter a votación un cambio en la forma de verificar la relación de compresión. En la propuesta, concretamente, se habla de realizar esa medición con el motor en caliente. Ahora, esa votación está más cerca de realizarse.

Mercedes está contra las cuerdas

"No debería ser una competencia para ver quién es más astuto en sus interpretaciones. Algunos han encontrado maneras de aumentar potencialmente la relación de compresión cuando el motor está caliente, y ese es el debate que estamos manteniendo ahora", explicaba el director técnico de la FIA, Nikolas Tombazis, en relación a todo lo que está haciendo Mercedes.

PUEDE INTERESARTE Marc Márquez vacila a MotoGP con su próximo destino

Una situación que parece haber llegado a su límite. Tal y como apunta AutoRacer, los fabricantes de motores está muy cerca de firmar el nuevo reglamento. No se ha hecho hasta ahora porque Red Bull y Ford estaban en serias dudas de apoyar o no la iniciativa de Audi, Ferrari y Honda. Ahora, con Red Bull-Ford de su parte, el futuro de Mercedes peligra. Con esa votación a la vuelta de la esquina y con el más que probable paso adelante 'contra' Merecedes, quedaría saber cuándo se aplicará esa nueva regulación que la FIA aprobará.

Mientras tanto, en Mercedes se quitan peso. Toto Wolff ha hablado al respecto y reconoce que la diferencia que ganan es mínima y da a entender que aceptarán sin rechistar lo que la FIA diga. "Creo que se ha exagerado la forma en que se ha producido todo esto. Si nuestros competidores supieran la poca diferencia que supone, sería un poco absurdo darle tanta importancia. Pero esto es la F1, como siempre ha sido, hay lobby político, intentos de influir en cómo se hacen las regulaciones, y eso está bien", cuenta Wolff en declaraciones recogidas en la página oficial de la F1.