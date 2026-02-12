Carlos Alcaraz visita a Fernando Alonso en Baréin y las redes se rinden: "Nuestros campeones"

Alberto Cercós García 12 FEB 2026 - 16:27h.

Carlos Alcaraz aprovecha para saludar a Carlos Sainz y a Fernando Alonso durante los test de Baréin

Los salarios de los pilotos de Fórmula 1 en 2026: Fernando Alonso y Carlos Sainz en el top 8

Compartir







No es la primera vez que vemos a Carlos Alcaraz en un box. El español, que lleva acaparando los focos del tenis mundial varios meses, ha sido uno de los protagonistas durante la pausa para comer que han tenido los pilotos de Fórmula 1 en los test de Baréin. Carlitos ha aprovechado su estancia en Oriente Medio -donde disputará el Torneo de Doha- para pegarse un salto al trazado donde estos días el 'Gran Circo' prepara una de las temporadas más intensas que se recuerda. Más allá de todo lo que envuelve a Aston Martin y Fernando Alonso, la nueva reglamentación está provocando mucha incertidumbre en prácticamente todos los equipo. Ya no solo por las nuevas estrategias a nivel de aerodinámica, sino también por todo lo relacionado con el motor. Ahí, Mercedes, se lleva todo el protagonismo. Y es que la FIA está muy cerca de cambiar la regulación para equiparar aún más la competitividad en esa parcela.

Pero volvamos a Alcaraz. El murciano se ha marcado un 'tour' especial por los boxes de los dos pilotos españoles que hay actualmente en el 'paddock' de la Fórmula 1. Claramente, hablamos de Carlos Sainz y Fernando Alonso. Alcaraz no ha dudado ni un instante en ir a ver a uno de sus ídolos, al que homenajeó cuando hace escasas semanas se clasificó para la final del Open de Australia. La celebración a lo Alonso, rememorando la 'grulla' del asturiano allá por 2006, se hizo rápidamente viral por todo el mundo. Alcaraz siempre ha tenido presente las diferentes hazañas de Alonso, y es un fiel soñador de la ansiada '33'. Y las redes han estallado.

PUEDE INTERESARTE A Mercedes se le termina el chollo y las nuevas regulaciones pueden favorecer a Aston Martin

De Fernando Alonso a Carlos Sainz

Con la foto con Alonso, las redes no han dudado en reaccionar. En la cuenta de Aston Martin, los comentarios elogian a ambos deportistas. "Nuestro padre con nuestro futuro padre", "Nuestros campeones", "Cuánto GOAT en estas fotos", "Dos titanes" o "Los dos Campeones de Australia en 2026". Comentarios que no dejan indiferente a nadie y que corroboran que España tiene a dos deportistas tremendamente icónicos.

Pero Alcaraz no se ha quedado solo en el box de Aston Martin. El murciano también ha aprovechado que estaba en el 'paddock' para visitar a su tocayo en Williams. Carlos Sainz, que se ha tomado la mañana libre y esta tarde sí se ha puesto al volante del FW48, también ha recibido la visita del murciano. Y en la publicación correspondiente, también hay aficionados alucinando. "Es el mejor crossover de la historia", insisten varios fans.