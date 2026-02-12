El Benfica de Mourinho se adelanta para evitar la fuga del fichaje deseado por el Barcelona

Celia Pérez 12 FEB 2026 - 08:13h.

El lateral está en la órbita culé

En las oficinas del Barcelona no se paran. Más allá un tramo importante en lo deportivo para el equipo, y en lo institucional por la presidencia del club, en la dirección deportiva siguen adelante definiendo los cambios que puede sufrir la plantilla culé la próxima campaña. Y es que en la órbita azulgrana siempre rondan nombres y uno de los últimos en saltar a la palestra en el mes de enero ha sido el de Daniel Banjaqui.

A sus 17 años, este lateral diestro del Benfica está despuntando desde los escalafones inferiores del club a pasos agigantados. Tanto que hasta Mourinho ya le está dando cada vez más minutos con el primer equipo. Es en él donde el Barça parece haber puesto su punto de mira en la búsqueda de un lateral de futuro. Un interés que tendrá que luchar con el deseo del cuadro lisboeta en atar a su joven promesa.

Tal y como informa el diario Sport, el Benfica habría mejorado su oferta para tratar de atar al futbolista, aunque a cambio subiría considerablemente su cláusula de rescisión. Es más, la cifra subiría hasta los 80 millones de euros, una cantidad que espantaría a los pretendientes y que provocaría que el Barça tuviera que cambiar el foco para buscar otras alternativas en el mercado.

Si finalmente se llega a dar dicho movimiento supondría un golpe en la mesa del Benfica por una apuesta de futuro. De hecho, José Mourinho ha decidido darle protagonismo, siento titular tanto con el Estrela Amadora como con el Tondela, frente al Alverca se quedó fuera por una gripe. La idea del club es la de renovarlo y decisiones como esta refuerzan la idea tanto de la entidad como del jugador para poder ampliar su continuidad más allá del contrato que hasta ahora tienen firmado hasta 2027.