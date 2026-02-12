Diego Páez de Roque Madrid, 12 FEB 2026 - 10:51h.

Desde la llegada de Hansi Flick al banquillo culé, el FC Barcelona está viviendo sus mejores temporadas de los últimos años. En la campaña pasada salieron campeones de LALIGA y la Copa del Rey, además de caer en semifinales de la Champions League.

Este curso van por el mismo camino, pues actualmente son líderes de la competición doméstica, disputan esta noche la ida de las semifinales de la Copa del Rey y ya esperan rival en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El técnico alemán lo ha logrado siendo fiel a un sistema de juego muy claro y potenciando a sus jugadores, sacando el máximo rendimiento a cada uno de ellos, lo que ha provocado que otros grandes clubes europeos se hayan interesado en ellos.

El Liverpool metida un ofertón por Jules Kounde

El claro ejemplo es Jules Koundé. Hasta la llegada de Joao Cancelo, el francés era el único lateral derecho de la plantilla, por lo que ha sido clave para los éxitos recientes del Barcelona y, desde Inglaterra, ya meditan su fichaje.

El Chelsea es uno de los clubes más interesados. Ya pujó con el Barcelona en su día para sacarlo de Sevilla, pero los culés se hicieron victoriosos. Ahora, con el cambio de propiedad, quieren volver a intentar su fichaje.

No obstante, el que parece más decidido en aventurarse a por el francés es el Liverpool. Según ha informado Daily Mail, el conjunto red estaría meditando ofrecer una cantidad que rondaría los 80 millones de euros para hacerse con el lateral derecho del Barcelona.

Con esta oferta, el Liverpool busca colocar a Koundé entre los defensas más caros de la historia de la Premier League, junto a Harry Maguire, Josko Gvardiol y Virgil Van Dijk, todos ellos en torno a los 80 millones.

Sin embargo, tal y como ha informado el diario Sport, en el club hay tranquilidad máxima, pues está blindado con una cláusula de 1.000 millones de euros y saben que el jugador se siente cómodo en Barcelona, además de ser uno de los pocos intocables para Hansi Flick.