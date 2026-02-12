Florentino Pérez decidió cambiar a Xabi Alonso por Arbeloa el pasado 12 de enero

Acusan a los jugadores del Real Madrid de acoso laboral contra Arda Güler: "Está sufriendo"

Álvaro Arbeloa cumple un mes en el banquillo. El pasado 12 de enero, un día después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, el Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso "de mutuo acuerdo" y la 'subida' al primer equipo de Arbeloa, sin especificar cuánto tiempo estaría al frente del primer equipo. Un mes después, el nuevo inquilino ha protagonizado dos batacazos importantes, un pleno de puntos en LaLiga EA Sports y varias polémicas tanto por sus palabras como por sus decisiones.

Los dos batacazos de Arbeloa y el pleno en LaLiga

Apenas dos días después de su llegada, Arbeloa sufrió su primer revés. El Albacete Balompié les eliminó de la Copa del Rey en octavos de final, un fracaso sin paliativos a las primeras de cambio. Algunas voces le quitaron parte de culpa porque apenas había dirigido un entrenamiento al primer equipo, pero lo cierto es que sus decisiones aquella noche no acompañaron: diez jugadores se quedaron fuera de la convocatoria, cuatro de ellos por decisión técnica, y apostó de inicio por canteranos como Cestero o David Jiménez. El resultado, un 3-2 final que ponía fin a la andadura blanca en el torneo del KO.

Tres victorias consecutivas parecían haber calmado las aguas, pero el segundo varapalo llegó apenas dos semanas después. El 28 de enero, el Real Madrid cayó 4-2 en su visita al Benfica y se quedó fuera del top 8 de la Champions League, condenado a jugar el playoff ante el propio Benfica. Para la historia, aquel gol del portero en el último minuto que metía a los lusos en la posición 24ª a última hora. Arbeloa cogió a un equipo con el billete a octavos encarrilado y le acabó dejando fuera pese a la goleada anterior al Mónaco.

Entre medias, el pleno de victorias en LaLiga ha permitido recuperar el pulso con el Barça por el título. Cuatro partidos y cuatro triunfos ante Levante, Villarreal, Rayo Vallecano y Valencia, encajando únicamente un gol en contra. A nivel futbolístico, el equipo sigue siendo un mar de dudas, pero al menos los resultados en el campeonato doméstico sí que han acompañado.

Los cinco jugadores enfadados con Arbeloa en el Real Madrid

Uno de los grandes déficits de Xabi Alonso, en teoría, es que no terminaba de comulgar con el vestuario. Arbeloa, en cambio, llegó con el objetivo de acercarse a los jugadores e intentar contentar a todos. O más bien, a los pesos pesados. Y es que hay al menos cinco jugadores que ya han mostrado su malestar con el técnico.

El caso más evidente es el de Dani Carvajal. Condenado al ostracismo, apenas ha disputado 27 minutos en estos siete encuentros con Arbeloa en los mandos. Por detrás de Fede Valverde, Trent Alexander-Arnold e incluso David Jiménez, acabó pidiendo explicaciones a Pintus tras el triunfo en Mestalla. En el club argumentan que su estado físico está lejos de la élite y dejan en duda su continuidad el próximo verano.

Pero Carvajal no es el único. David Alaba también está molesto con Arbeloa y le ha pedido explicaciones por su situación, muy similar al del lateral español: sólo ha disputado 31 minutos. El técnico ha sorprendido en varias ocasiones con una línea defensiva en la que han entrado centrocampistas como Tchouaméni, Camavinga o Valverde. El austríaco parece estar viviendo sus últimos meses en la casa blanca.

Tampoco está contento Fran García. El jugador llegó a dar por hecho los últimos días de enero que saldría del Real Madrid ante la falta de minutos, viendo además que Arbeloa apostaba por Álvaro Carreras como titular y, sorprendentemente, por Camavinga como alternativa. Y eso que Mendy seguía lesionado. Por contra, el club le cerró la puerta de salida pese a la oferta del Bournemouth. Y el jugador sigue condenado: 0 minutos en LaLiga desde el cambio de técnico.

Otros futbolistas que han mostrado su descontento son Dani Ceballos o Arda Güler. El español, por detrás incluso de Cestero en varios momentos, ha dejado varios dardos a través de las redes sociales. El turco, por su parte, llegó a enfadarse de manera considerable en el duelo ante el Benfica, en el que volvió a ser sustituido pese a que estaba siendo de los pocos que daba la cara en el campo.

Las grandas polémicas de Arbeloa en el banquillo

También ha habido tiempo para generar algunas polémicas en este primer mes. Sobre todo desde sala de prensa. Arbeloa parecía dejar claro que, a diferencia de Xabi Alonso, reduciría la exigencia disciplinaria o los análisis tácticos, en un intento de acercarse a los futbolistas con su metodología.

Pero pronto empezó a generar cierta crispación incluso entre la afición madridista. "Los que pitan a Florentino no quieren al Madrid", dijo el día de la gran pitada en el partido ante el Levante. "Yo sé de dónde vienen esos pitos y esas campañas", insinuó, señalando a un sector de la grada contrario a la gestión el presidente. Si de algo se ha acusado desde fuera a Arbeloa, es de ser "un títere" de Florentino. Así le define una parte importante del madridismo que cree que el entrenador se dedica a transmitir todo lo que piensa el mandatario en sus comparecencias.

En medio de la vorágine deportiva, también ha atacado al Barça por el 'caso Negreira': "Nadie entiende que el escándalo más grande del fútbol español siga sin resolverse", dijo hace unos días.

También mandó algunas indirectas al Valencia varios días antes de su encuentro: "Para ellos es el partido del año". Unas frases que no gustaron nada en Mestalla y que acabó con respuesta por parte de Carlos Corberán.

Su polémica con la situación de Carvajal es más que conocida, pues el técnico considera que todavía no está para competir pese a recibir el alta médica y el lateral sigue sin jugar.

Y para finalizar, aquellos dos días de descanso que dio a la plantilla tras el polémico triunfo ante el Rayo en el último minuto y de penalti, justo en la primera semana 'limpia' de competiciones en la que podía poner al equipo a punto y días después de caer ante el Benfica. Una decisión que no gustó nada en buena parte de la hinchada.