David Torres 11 FEB 2026 - 18:36h.

Lesión de Dimitri Foulquier: Qué tiene, tiempo de baja y plan para el futuro

Dimitri Foulquier se someterá a una artroscopia

Compartir







La rodilla de Dimitri Foulquier ha dicho basta y el jugador será intervenido este jueves en Valencia. Peligra su temporada. El tratamiento conservador que se pretendía y que le impidió entrar en la convocatoria contra el Real Madrid ha resultado no ser la solución.

El tiempo de recuperación dependerá de la intervención a la que sea sometido y nunca será inferior a un mes. De hecho, el futbolista será intervenido este jueves y luego estará ingresado al menos un día.

Foulquier llevaba semanas jugando con dolor, teniendo que sacarse líquido sinobial de su rodilla izquierda, que ya lo tuvo dos meses de baja entre octubre y noviembre del año pasado. El futbolista aguantó hasta el regreso de Thierry Rendall, que ya jugó unos minutos contra el Real Madrid.

La idea inicial era pararlo, que se recuperara bien y que acabara la temporada jugando cuando el dolor remitiera. Ahora, tras someterle a diversas pruebas se ha decidido que el camino más rápido para su recuperación es un artroscopia, intervención que -dependiendo de la parte afectada- puede implicarle una recuperación de entre uno y tres meses.

El parte médico de Dimitri Foulquier

El parte médico del club no deja lugar a las dudas: "El jugador del Valencia CF Dimitri Foulquier será intervenido mañana jueves mediante cirugía artroscópica de su rodilla izquierda.

Tras la operación se prevé que el lateral valencianista permanezca ingresado unas 24 horas en el centro hospitalario hasta el alta médica".

Sólo un lateral derecho sano

La lesión de Dimitri Foulquier deja a Carlos Corberán con un único lateral derecho operativo como es Thierry Rendall. El portugués sale de lesión y apenas pudo jugar unos minutos contra el Real Madrid. Su presencia en el once titular del Valencia CF ante el Levante es una incógnita. Si no está para empezar no sería descabellado pensar que Corberán vuelva a usar la defensa con tres centrales.