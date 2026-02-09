David Torres Valencia, 09 FEB 2026 - 13:40h.

Corberán: "Foulquier va a estar un tiempo sin estar con el equipo y sin Iranzo, solo tenemos la opción de Thierry"

Carlos Corberán: "Me siento con fuerzas pero entiendo que las críticas tienen que ir contra el entrenador"

Dimitri Foulquier no sólo se perdió el encuentro contra el Real Madrid. El lateral derecho dijo basta el sábado y su rodilla no aguantó más. Le toca parar. De hecho, en la última sesión previa al encuentro contra los merengues, ni tan siquiera salió a entrenarse y ahora empieza un período de recuperación para que su rodilla vuelva a estar plenamente operativa. De momento, este lunes volvió a ausentarse del trabajo de grupo en la sesión de entrenamiento.

Su baja ha coincidido con el regreso de Thierry Rendall, que ha acortado plazos y ya tuvo unos minutos ante el Real Madrid. El portugués, no obstante, es la única alternativa ya que este fin de semana cayó también Rubo Iranzo, lateral del filial que cubría las ausencias de los titulares

A falta de parte médico que confirme la lesión, ElDesmarque ha podido saber que Dimitri Foulquier sigue con problemas en la rodilla. Hay que recordar, además, que el veterano lateral derecho ya se perdió varios partidos por molestias en esta articulación entre octubre y noviembre del pasado año. Ahora volverá a parar un tiempo indeterminado de baja y el Valencia CF y Corberán cruzando los dedos para que Thierry, en proceso de renovación, regrese al cien po cien.

Carlos Corberán avanza la noticia

En un momento de su rueda de prensa, Carlos Corberán anunció la lesión de Foulquier. Fue en el momento en el que explicaba la tardanza de los cambios, algo que le afeó Mestalla. "El equipo, la verdad que en todo momento daba la sensación de que estaba bien. Es verdad que estábamos condicionados con los minutos que Thierry podía jugar porque ir a línea de cuatro dependía para mí de la posibilidad de tener a un lateral derecho, como era con Thierry, y estábamos viendo cuál era el momento porque asumir un riesgo innecesario ahora mismo perjudicaba al equipo a largo plazo porque sin Foulquier, que va a estar un tiempo sin estar con el equipo, sin Iranzo, solo tenemos la opción de Thierry y tenía que ser, entre comillas, conservador para ayudar a que el equipo tenga para la siguiente semana el lateral derecho.