Lesión de Dimitri Foulquier: Qué tiene, tiempo de baja y plan para el futuro

David Torres 10 FEB 2026 - 13:07h.

El jugador y el Valencia CF han acordado un plan para que se recupere bien: hoy estuvo en Paterna

La rodilla de Foulquier enciende la alarma en el Valencia CF: "Va a estar un tiempo sin contar"

ValenciaDimitri Foulquier está KO y el Valencia CF y el futbolista han decidido parar. El jugador acudió este martes a tratarse de la lesión que lo dejó fuera de la lista contra el Real Madrid y que durante toda la temporada lo lleva de cabeza. El futbolista estuvo hoy en Paterna tratándose para acelerar los plazos de regreso, pero su vuelta se prevé lenta.

Dimitri Foulquier tiene una lesión en la rodilla que le tuvo ya de baja más de un mes entre octubre y noviembre del año pasado y ahora ha vuelto a resentirse. El jugador ha estado con molestias durante estas semanas, pero la ausencia de Thierry hizo que se sacrificara y jugara con dolor y teniendo que sacar líquido de la rodilla. Ahora, el futbolista y el club han dicho basta. Lo van a parar un tiempo indeterminado (varias semanas) para que se recupere bien y esté a disposición de Carlos Corberán para el tramo final de temporada.

De momento, y a falta de parte médico, todo apunta que los problemas de rodilla de Foulquier son los mismos que le impidieron jugar en Girona y los siguientes cuatro partidos y que le hicieron en su día tener que sacarle líquido sinobial de la articulación. Ahora, con la rodilla hinchada, se va a parar para que se recupere y esté en perfectas condiciones.

Thierry, el único lateral en pie

Entretanto, Corberán cruza los dedos pues el portugués Thierry Rendall, que acaba de salir de una lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, será el único lateral derecho que tendrá disponible el Valencia para, en palabras de Carlos Corberán, “las siguientes semanas”.

Ante la baja de Dimitri Foulquier por problemas en la rodilla, Thierry entró por primera vez en convocatoria para el partido contra el Real Madrid de este domingo después de su lesión producida el 10 de enero ante el Elche y entró en el minuto 73 para suplir a Unai Núñez, que debutó como valencianista.

A la baja de Foulquier, se sumó la del central Rubo Iranzo, lesionado a final de semana con un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y que ha actuado en la demarcación de lateral derecho cuando el primer equipo lo ha necesitado.

“Estábamos condicionados con los minutos que Thierry podía jugar, la línea de cuatro dependía de tener a un lateral derecho como es ‘Titi’. Estábamos viendo cuál era el momento, asumir un riesgo innecesario perjudicaba al equipo a largo plazo porque sin Foulquier, que va a estar un tiempo sin estar con el equipo, y sin Iranzo, solo tenemos la opción de Titi y tenía que ser, entre comillas, conservador, para ayudar a que el equipo tenga para las siguientes semanas lateral derecho”, explicó Corberán tras el partido contra el Real Madrid.