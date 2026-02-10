David Torres 10 FEB 2026 - 11:51h.

Debe su nombre a Mario Alberto Kempes

La historia del Valencia CF de las Maldivas, el club que inspiró Kempes

Son tiempos revueltos en el Valencia CF, pero no sólo en el histórico, en el conjunto de Mestalla. En el "otro" Valencia, el de las Islas Maldivas, no van las cosas mucho mejor para sus intereses. Es más, acaba de descender a Segunda División de forma rocambolesca y después de ganar su partido. Sin embargo, su rival para evitar la caída al pozo, pero vamos por partes.

¿Por qué hay un Valencia CF en Maldivas?

Tal y como informó en su día ElDesmarque, el nombre seleccionado para el club de fútbol en Maldivas es gracias a Kempes. Todo empezó el 16 de Octubre de 1979. Un grupo de amigos que estaba estudiando en Europa (Inglaterra), acabada la universidad y de vuelta a casa, en su país, su lejano y pequeño país, las Maldivas, aspiran a fundar un club de fútbol como los que han visto en el, Viejo Continente. Son aficionados al fútbol, les encanta y en Europa se han empapado del deporte rey, justo en su cuna, dónde nació. Toca implantarlo en casa, en Malé, la capital. Uno de los amigos, Ahmed Nazim, que sería además el primer dirigente de la nueva entidad, había conocido por la prensa el nombre de un club, el Valencia CF que por aquellos tiempos tenía en sus filas a todo un campeón del mundo como Mario Alberto Kempes y que ya apuntaba maneras (luego ganaría la Copa, la Recopa y la Supercopa). Una cosa llevó a la otra y ahí siguen, casi cincuenta años después.

Descenso con escándalo incluido

Ha sido el periodista Nahuel Lanzón quien puso en la pista del asunto que ahora centra la polémica en Maldivas. Y es, que tTras vivir épocas gloriosas, el Club Valencia este año se jugaba el descenso. El Valencia ganó su partido ante los Eagles (2-0) pero su rival, el Green Streets tenía ventaja. A los de Green Streets les bastaba con no perder por cuatro goles o más para salvarse y aquí llega el escándalo.

Entonces, el Green Streets, decidió no presentarse a jugar el encuentro que le tocaba frente al New Radiant. No presentarse les implicaba perder el partido por 3-0, resultado que les valía para salvarse.

Multa, descenso y a la FIFA

Obviamente, la protesta del Club Valencia (a continuación) no se hizo esperar y está se ha elevado el caso a la FIFA. El Green Streets alegó que se debió a un brote de "gripe y diarrea" y esgrimieron que el equipo y la directiva estuvieron presentes en el estadio "lo que demuestra claramente nuestra intención de competir".

El Valencia de Maldivas no traga y, después de que la FAM (Federación de Maldivas) le diera la razón a Green Streets, ha protestado a la Confederación Asiática de Fútbol y espera que el asunto se resuelva con algo más de una multa que le han puesto de 50.000 rupias al Green Streets (2.714 euros).