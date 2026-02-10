El lío de Sadiq Umar con Carlos Corberán en su cambio en el Valencia - Real Madrid

Celia Pérez 10 FEB 2026 - 09:46h.

El delantero se confundió a la llamada del técnico valencianista

Los números de Carlos Corberán y el clamor de Mestalla contra la "estabilidad" de Ron Gourlay

Compartir







No es ningún secreto que el Valencia no pasa por su mejor temporada. El proyecto de Carlos Corberán está más cuestionado que nunca, con petición incluida por parte de la afición de su dimisión, pero también toda la dirección de Ron Gourlay. La derrota ante el Real Madrid, sin probar si quiera la portería de Thibaut Courtois, ha desatado la desesperación en Mestalla tras un partido que, crisis aparte, dejó la anécdota en la banda con el lío de Sadiq Umar con el técnico valencianista.

El delantero nigeriano saltó al terreno de juego en el 82' en el lugar de Lucas Beltrán, pero antes de eso fue captado por las cámaras de Movistar visiblemente con ganas de saltar al césped y tratar de ayudar a su equipo en uno de los partidos más complicados de la temporada. En primer lugar, antes de que se produjera dicho cambio, se puede ver a Corberán llamando a Diego, llamada a la que acude Sadiq pensando que era a él y que el técnico le tiene que sacar de la confusión al grito de "Sadiq, quieto".

PUEDE INTERESARTE De Haas celebra su fichaje con el Valencia CF con un gol de delantero

Poco después, Corberán sí que lo avisa para darle entrada en el campo y mientras que el delantero se pone la camiseta del Valencia, el técnico le mete prisa: "Va, va. Sadiq, rápido", le señala en el banquillo valencianista. Entre prisas y necesidad, el futbolista aparece banda para dar lugar al relevo y es ahí, cuando pensando que ya podía entrar, el cuarto árbitro le tiene que detener. Con un "para", frena las ganas del nigeriano de entrar al césped de Mestalla.

PUEDE INTERESARTE El Castellón del ex valencianista Pablo Hernández asalta la primera plaza y presenta su candidatura al ascenso

De está forma, Sadiq saltó al terreno juego a menos de diez minutos para el final del partido y apenas pudo incidir en el juego del equipo en lo que estuvo sobre el césped. Ahora toca esperar y mirar al derbi para tratar de cambiar la dinámica.