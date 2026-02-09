Redacción Valencia 09 FEB 2026 - 12:39h.

ValenciaMientras las aguas bajan revueltas por Mestalla con Carlos Corberán, a 90 kilómetros de distancia, un viejo conocido del valencianismo como Pablo Hernández, va viento en popa. Así, el Castellón se situó como nuevo líder de LaLiga Hypermotion, una posición que el conjunto 'orellut' no ocupaba desde hace casi treinta y cuatro años, tras golear este domingo por 0-4 a un Valladolid a la deriva.

De hecho, hay que remontarse al lejano mes de octubre de 1992 para encontrar al Castellón, un histórico del fútbol español con un total de once campañas en Primera División, la última en el curso 1990/91, al frente de la clasificación en la División de Plata.

El CD Castellón de Pablo Hernández, imparable: sus datos

Pero nada parece poder detener al conjunto albinegro desde la llegada al banquillo a mediados del pasado mes de septiembre del exinternacional español Pablo Hernández, que ha llevado al Castellón de los puestos de descenso hasta el liderato.

En los veinte partidos disputados bajo la batuta de Hernández, exjugador, entre otros, del Valencia o el Leeds inglés, los de la Plana no sólo son el equipo que más puntos ha conseguido, sino también el segundo más goleador, sólo superado por el Almería, y el menos goleado.

Pablo ha conseguido 43 de los 60 puntos que se han puesto en juego desde la llegada de Pablo Hernández a su banquillo.

El ex futbolista internacional, que estaba desde el verano de 2024 al frente del filial albinegro en Segunda RFEF como primera experiencia en los banquillo, asumió el cargo primero de forma interina y después, en noviembre, y con el equipo en plena ascensión fue ratificado de manera definitiva. Ahora ya se estudia su renovación y en Mestalla hay aficionados que lo ven como un futurible a medio plazo.

Pablo Hernández: 200 partidos con el Valencia CF

El de Onda recaló en la entidad valencianista en edad juvenil y, posteriormente, tras su paso por las categorías inferiores del CD Castellón, volvió al Valencia CF, en este caso, para jugar dos temporadas en el VCF Mestalla. El 16 de mayo de 2005, Quique Sánchez Flores lo hizo debutar con el primer equipo en el partido ante el CA Osasuna en El Sadar.

Sin embargo, la siguiente campaña la jugaría en el Getafe CF. Tras un año en el combinado madrileño, en 2008 regresó al conjunto che y, desde ese momento, Pablo Hernández fue cogiendo, cada vez, más importancia en el equipo. Hecho, que le llevó a disputar la Copa Confederaciones de 2009 con la Selección Española Absoluta. Con el Valencia CF, sumó 200 partidos, marcó 30 goles y repartió 34 asistencias. 4 años después, en 2012, puso rumbo a la Premier League con el Swansea City.