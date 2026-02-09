David Torres 09 FEB 2026 - 10:39h.

“Trabajar con Lim no era un escenario soñado, desgasta”

Corona habla de su salida del Valencia CF y de su afición: "He dejado muchos amigos y buenas relaciones"

ValenciaMiguel Ángel Corona, poco a poco va rompiendo su silencio y contando cómo fueron sus años en Valencia. Si hace unos días era más comedido en Almería, este fin de semana desde Grecia ha confesado realmente cómo fue su paso por Mestalla. La desvinculación contractual de Miguel Ángel Corona y el Valencia fue un pacto de mutuo acuerdo impulsado por tener el director deportivo una oferta de trabajo en otro club, tal y como informó en su día ElDesmarque y confirmaba después el propio Corona.

Sin embargo, ahora da un paso más y cuenta en el diario As cómo fueron sus tiempos en Mestalla: "Fue muy exigente emocionalmente y eso implica desgaste, pero fue un gran reto. Como gestor tenía que estar preparado para ello y nunca me pesó"

Corona y las críticas de la afición

"Forman parte de este mundo. El Valencia es un gran club con una enorme exigencia y si no estás preparado para la crítica no puedes estar en una entidad así. Las acepté siempre y las acompañé con una gran dosis de autocrítica porque nadie me exigía más que yo mismo. No es fácil responder a las expectativas de un club tan potente históricamente en la situación en la que estábamos", cuenta Corona

Respecto a la afición asegura que siempre trató de ser sincero pero afirma que "entendí perfectamente la demanda de los aficionados"

Trabajar con Peter Lim

El director deportivo del Panathinaikos reconoce que trabajar con Peter Lim "No era el escenario soñado, pero reajustar económicamente la plantilla para hacer viable el día a día del club era también mi tarea y traté de hacerlo lo mejor posible. Poco a poco fuimos consiguiendo equilibrar el balance financiero con ajustes que no había más remedio que acometer porque era la instrucción que llegaba de arriba", aseguró pero afirma con rotunidad: "Nunca Peter Lim me propuso que fichara a un jugador".

Los fichajes: Pepelu, Rioja o Corberán

"Me siento responsable de todo, no lo evito ni lo omito, tanto de las entradas como de las salidas. Unos salieron mejor y otros peor, pero lo hicimos lo mejor que supimos y pudimos", dice Corona a modo de resumen antes de entrar en nombres propios como Pepelu, Rioja o Carlos Corberán…

"No fue fácil abonar el importe de la cláusula de Pepelu al Levante (cinco millones) o, de común acuerdo con Javier Solís, pagar por contratar a un entrenador (Corberán)"

