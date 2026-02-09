David Torres 09 FEB 2026 - 09:09h.

Unai Núñez debutó en Mestalla

Fin al culebrón Unai Núñez, ya tiene el transfer y el 4 a la espalda

ValenciaQuince días después de anunciarse su fichaje, Unai Núñez ha debutado con el Valencia CF. Estuvo en Mestalla ante el Espanyol, pero el transfer internacional llegaría después. No se estrenó ante el Betis, ni contra el Athletic en Copa, a pesar de que Copete no pudo acabar los dos partidos. Su puesta de largo fue ante el Real Madrid y en una defensa de tres centrales. A la cuarta fue la vencida. Con su estreno, Carlos Corberán ya ha hecho debutar a los tres fichajes de invierno, llamados a ser claves para lograr la salvación del equipo.

Unai fue de los mejores del equipo en los 71 minutos que estuvo en el campo. Fue sustituido por Thierry cuando, con 0-1 en el marcador, el técnico volvió a poner defensa de cuatro. Antes, Unai había dejado tres o cuatro cortes providenciales e, incluso, un disparo desde la frontal. El vasco gustó en su presentación en Mestalla y, aunque el equipo perdió, él estuvo solvente en defensa. De hecho, fue de los mejores actuando como central por la derecha y lateral.

¿Titular ante el Levante por Copete?

El central demostró por qué se le fichó: por su rendimiento inmediato. Tanto es así que, raro será que el próximo domingo en el derbi ante el Levante, no en vano, José Arias Copete vio la quinta cartulina amarilla y se perderá el choque por sanción.

Unai Núñez, experiencia en LALIGA

Aunque su debut ha tenido que esperar, el central vasco (30/01/1997) llegaba cedido después de vestir la camiseta del Hellas Verona, donde ha jugado la primera mitad de la temporada compitiendo en un total de 18 partidos oficiales entre la Serie A y la Coppa Italia.

Tras su experiencia en el Athletic Club, el RC Celta y el Hellas Verona, Unai Núñez acumula más de 200 partidos en el fútbol profesional a sus 28 años de edad.

El jugador de Portugalete comenzó su formación profesional en el Athletic Club. En el club vasco fue creciendo y destacando en las categorías inferiores. Su sobresaliente rendimiento en el filial le hizo tener un puesto en el primer equipo en la temporada 2016-2017.

Desde ese momento, se convirtió en uno de los jugadores más importantes para los ‘leones’ con los que jugó 164 partidos en las seis campañas (en dos etapas diferentes) que estuvo con la primera plantilla. Además, ganó la Supercopa de España de 2021 ante el FC Barcelona.

En la temporada 2022-23, Unai fichó por el RC Celta de Vigo. En el combinado vigués compitió 76 encuentros en las dos campañas que estuvo. Posteriormente, volvió al Athletic Club, en calidad de cedido, en la 24-25. Tras ello, hasta el momento en la 25-26, ha estado en el Hellas Verona de la Serie A.