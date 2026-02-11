David Torres 11 FEB 2026 - 22:14h.

Thierry comenzó el entrenamiento pero se retiró al final, se teme una recaída

Dimitri Foulquier pasará por el quirófano: peligra su temporada

ValenciaHoras después de que el Valencia CF anunciara que Dimitri Foulquier tuviera que pasar por el quirófano, se ha conocido otra noticia luctuosa en términos deportivos para el conjunto de Mestalla: Thierry Rendall se ha tenido que retirar de la sesión de entrenamiento antes de tiempo y se teme que haya podido recaer de los problemas musculares que arrastra en los isquiotibiales esta temporada.

En ese sentido, según ha avanzado el programa 90 Minuts de À Punt y ha podido confirmar ElDesmarque, el futbolista ha comenzado a entrenarse con normalidad junto a sus compañeros y, hacia la parte final de la sesión -en la que Hugo Duro y Danjuma no han participado- y está en peligro su presencia en el derbi. Es más, si se confirma que es una recaída en los isquiotibiales, podría estar más tiempo de baja.

Sin laterales derechos

El caso es que a día de hoy Carlos Corberán no tiene ningún lateral derecho de la primera plantilla disponible. Está KO Thierry, pendiente de diagnóstico, pero también está lesionado Rubo Iranzo, que tiene para varias semanas, y Dimitri Foulquier será intervenido este jueves mediante cirugía artroscópica de la rodilla izquierda.

Foulquier ya no entró en la última convocatoria para el partido contra el Real Madrid debido a unas molestias que arrastraba en la rodilla y Carlos Corberán explicó tras la derrota contra el equipo blanco que iba a estar “las siguientes semanas” de baja.

Tras la operación se prevé que el lateral valencianista permanezca ingresado unas 24 horas en el centro hospitalario hasta el alta médica. El Valencia no estima cuánto tiempo estará de baja en el parte médico.

Mientras, a Rubo Iranzo le quedan varias semanas de vuelta. Todo apunta con este panorama, que el entrenador valencianista tendrá que apostar por tres centrales como ya hizo ante el Real Madrid.