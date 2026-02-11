David Torres 11 FEB 2026 - 13:24h.

El Valencia CF prepara el derbi sin Danjuma ni Hugo Duro

La afición del Valencia CF es soberana en Mestalla: bate su récord de asistencia histórico y lidera el ranking de estadios de LALIGA

Compartir







El Valencia CF prepara el derbi sin Arnaut Danjuma ni Hugo Duro. Ninguno de los dos atacantes, que fueron titulares ante el Real Madrid completaron la sesión de entrenamiento de este miércoles.

El ariete neerlandés, que fue titular en detrimento de Javi Guerra, ni tan siquiera ha salido al terreno de juego esta mañana. Se ha quedado dentro, trabajando en el gimnasio. Más curioso ha sido el caso del ariete Hugo Duro, que sí ha realizado la primera parte de la sesión de trabajo pero que, con posterioridad, se ha retirado paa cuidarse.

Según ha podido saber ElDesmarque, la ausencia de ambos futbolistas no se debe a problemas graves de salud y más a una gestión de esfuerzos tras una semana en la que el equipo jugó tres partidos. Quedan, además, cuatro días para el derbi contra el Levante,

Quien sí ha podido trabajar con normalidad es Thierry Rendall, el único lateral derecho sano que le queda a Carlos Corberán. Tras jugar algunos minutos contra el Real Madrid, queda la duda por saber si podrá ser titular en el Ciutat de València o si, por el contrario, el técnico de Cheste tendrá que dosificarlo como hizo contra el Real Madrid. En esa decisión está la clave para saber si mantendrá la defensa de tres centrales como en Mestalla o si regresa a su clásico 1-4-4-2.

PUEDE INTERESARTE Unai Núñez gusta en su debut con el Valencia CF y se gana la continuidad ante la baja de Copete

Cinco bajas seguras para el derbi

Para el choque de este domingo, Carlos Corberán tiene cuatro bajas seguras. No estará Copete con sanción, Julen Agirrezabala, que sigue lesionado, Mouctar Diakhaby que se pierde toda la temporada, Dimitri Foulquier al que se ha decidido parar sine die para que se recupere de la rodilla y Rubo Iranzo, su sustituto natural, que también estará KO varias semanas por un esguince de rodilla.