David Torres 11 FEB 2026 - 09:39h.

Desde 2018 no había tantos espectadores en un partido en Mestalla

El espectacular tifo con el que Mestalla celebró el récord en el Valencia CF - Real Madrid

ValenciaCuando se dice que la opinión de Mestalla es soberana, además de por su sapiencia, también lo es por su fidelidad. Ante el Real Madrid quedó patente con tifo y todo. Da igual que el equipo vaya bien, mal o regular, la afición del Valencia es fiel, la más fiel de España si se atiende al porcentaje de asistencia. Desde el recibimiento, hasta sus juicios al equipo y a Corberán, la afición del Valencia CF siempre está ahí y no falla.

Cuantitativamente su fidelidad es incuestionable. De hecho, el Valencia-Real Madrid estableció la mejor entrada de la temporada con una cifra de 47.515 espectadores este domingo y batió el récord de la campaña, de la década y del último lustro.

La mejor entrada hasta la fecha esta temporada había sido de 46.931 espectadores, que fueron los que asistieron al partido de los cuartos de final de la Copa del Rey disputado el pasado miércoles ante el Athletic Club. La mejor que se tiene constancia con la actual ubicación espectadores fue el 27 de enero de 2018 en el encuentro ante el Real Madrid CF con 47.076 valencianistas.

Para este encuentro entre el Valencia y el Real Madrid, acudieron al estadio de Mestalla casi quinientos espectadores más para superar la barrera de los 47 mil y establecer un nuevo récord.

El dato tiene más mérito si cabe teniendo en cuenta la pésima temporada del equipo que apenas ha sumado 23 puntos en toda la campaña y flirtea con el descenso.

Todas las asistencias de esta temporada

Las asistencias de esta temporada por orden cronológico son: 45.333 espectadores ante la Real Sociedad; 45.449 ante el Getafe; 46.004 ante el Athletic; 40.364 ante el Oviedo; 45.560 ante Villarreal: 45.820 ante el Real Betis; 46.302 ante el Levante UD; 44.369 ante el Sevilla; 41.179 ante el Mallorca; 44.949 ante el Elche; 44.162 ante el Espanyol; 46.931 ante el Athletic en Copa del Rey y la ya mencionada de 47.515 ante el Real Madrid

Un récord, que además tiene "premio" en LALIGA

Pero el récord del Valencia CF no es sólo cuantitativo, también lo es cualitativo. El periodista Esteban Gómez ha establecido un ranking de porcentaje de asistencia en el que Mestalla es el número uno de entre todos los estadios de la competición,

La media de esta temporada suepera el 90.53 %