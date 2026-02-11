David Torres 11 FEB 2026 - 20:05h.

Rachas de 90 kilómetros por hora azotaron el estadio valencianista

La afición del Valencia CF es soberana en Mestalla: bate su récord de asistencia histórico y lidera el ranking de estadios de LALIGA

ValenciaLas fuertes rachas de viento que han azotado Valencia este miércoles se han llevado por delante una de las lonas de Mestalla, justo días después de que batiera su récord de asistencia histórico.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había establecido para este miércoles el aviso naranja (riesgo importante) en el litoral de Valencia y en el interior sur de esta provincia por viento del oeste con rachas máximas de 90 kilómetros por hora y una de ellas se ha llevado por delante la lona de la Supercopa del 99 en la esquina del campo entre la calle doctor Juan Rotglá y la Avenida de Suecia, tal y como ha captado la periodista Paula Lerín.

El tejido se ha roto dejando al descubierto el interior del estadio valencianista y partes de él están colgando de la fachada. No es la primera vez que las lonas de Mestalla son arrancadas por el viento y el temporal.

La lona que ha quedado destrozada es la correspondiente a la Supercopa de España de 1999 situada en uno de los laterales del estadio, en la calle Joan Reglà, entre la lona del título Copa del Rey de 1999 y la Liga de 2002.

Atención de los bomberos y actividades deportivas suspendidas

La borrasca Nils ha dejado esta madrugada en la Comunitat Valenciana rachas de viento que han alcanzado los 104 kilómetros por hora en algunos puntos. La borrasca, por lo que a la capital se refiere, ha obligado a cerrar parques, jardines y prohibir las actividades deportivas al aire libre

Debido al viento, los bomberos del consorcio provincial de Valencia han atendido esta noche tres servicios, los bomberos de la ciudad de València 8 y el consorcio provincial de Alicante ha intervenido en dos incidentes,s egún el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Hasta mañana por la tarde no comenzará a amainar el viento. Bomberos Valencia han atendido desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas unos 40 servicios relacionados con el viento. El de mayor importancia ha sido la caída del árbol en la calle San Vicente con dos personas heridas.