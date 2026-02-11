Lleno histórico en el Ciutat y Corteo de la afición del Valencia CF hasta el Ciutat

David Torres Valencia, 11 FEB 2026 - 16:24h.

La Curva Nord ha citado a la afición a las 15 horas en las Torres de Serranos

El valencianismo devora en siete minutos las entradas para el derbi del Ciutat de Valencia

Compartir







El Ciutat de València apunta a registrar en el derbi de este domingo entre el Levante y el Valencia la mejor entrada de la temporada y rozar los 24.000 espectadores. Será un duelo dramático y que, al ser el más cercano de LALIGA, hizo que la afición valencianista devorara en siete minutos las entradas visitantes. Es más, según ha anunciado la Curva Nord, habrá "corteo" hasta el estadio granota.

Un estadio que, según informa el Levante, todavía mantiene a la venta unas ochocientas entradas sobre un aforo oficial de 24.600 espectadores. El club granota, eso sí, cuenta con 20.948 abonados.

Esta cifra de localidades disponibles, sin embargo, es variable, ya que depende no sólo de las entradas que se venden sino de los abonos que los socios del Levante pueden liberar en lo que resta de semana.

El reto, superar el día del Barça

De este modo, y siendo la mejor entrada hasta la fecha de la presente temporada ante el FC Barcelona, con 23.415 espectadores, el club cree que en el derbi se pueda reflejar la mayor afluencia del curso.

En la zona visitante del Ciutat, además, habrá 405 seguidores del Valencia, aunque se espera que haya más seguidores valencianistas en otras zonas del estadio.

Corteo hasta el campo

En otro orden de cosas, la Curva Nord, principal grupo de animación de la afición valencianista ha citado a los seguidores a las 15 horas para concentrarse y, a las 17 horas, ir juntos en procesión (Corteo) hasta el Ciutat de Valéncia. Cabe recordar que el encuentro comienza a las 18.30 horas y que todas las entradas de la grada visitante están agotadas, pero quedando otros tickets a la venta, en este partido no es extraño ver cómo hay seguidores del Valencia CF diseminados por todo el campo. Es lo que tiene la vecindad y la rivalidad bien entendida.