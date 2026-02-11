David Torres 11 FEB 2026 - 12:09h.

Pierde 14 millones de euros, tiene una deuda de 160 y amplía capital por 8.2 millones

ValenciaEl Levante celebró en el estadio Ciutat de València, que acoge el domingo un derbi dramático ante el Valencia, la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas y en la cita se aprobó, con una mayoría cercana al cien por ciento del capital presente, todos los puntos del orden del día y, entre ellos, una ampliación de capital de 8,2 millones de euros. A la misma no podrá optar el propietario del club, Pepe Danvila, mientras que cada accionista con derecho a participar podrá suscribir y adquirir un número de acciones nuevas exactamente igual al número de acciones de las que ya sea titular, en proporción uno por uno.

De este modo, el consejero delegado y propietario del 70 por ciento de las acciones del Levante, Pepe Danvila, sacó adelante la junta con total tranquilidad. La aprobación del aumento de capital social ha recibido el ‘sí’ por parte de 392.067 acciones, lo que supon el 99,81%, mientras que no ha sido aprobada por 635 y ha habido 100 abstenciones, entre ellas las del propio presidente Pablo Sánchez, lógicamente. Por tanto, este punto ha sido aprobado.

Pérdidas por 14 millones de euros y una deuda de 160

El club granota presentó ante sus accionistas unas pérdidas de 14,1 millones de euros correspondientes al ejercicio 24-25, que en palabras del presidente del Levante, Pablo Sánchez, y tras repasar los detalles del informe económico de la entidad, es “consecuencia directa de varios ejercicios con pérdidas”, aunque mandó un mensaje de calma tras haber subido a LaLiga EA Sports. El presidente Pablo Sánchez ha definido la temporada 24/25 como un ejercicio de "enorme responsabilidad" marcado por la gestión de un escenario de ingresos limitado en Segunda División y el éxito del ascenso. Pese a cerrar con una pérdida final de 14,10 millones de euros (tras reconocer 4,39 millones en activos fiscales).

El Levante, que cifra su deuda, a fecha de junio de 2025, en 160 millones de euros, estima en su presupuesto de ingresos y gastos de la presente temporada unos beneficios de 18 millones para el cierre del ejercicio económico 25-26.

Danvila da la cara

El consejero delegado y propietario del Levante, Pepe Danvila, dijo durante la celebración de la junta ordinaria y extraordinaria de accionistas, que en el caso de descender a Segunda División el panorama será “muy duro” y recordó que su único objetivo desde su llegada en septiembre de 2023 ha sido “sostener” al club.

“La ayuda al Levante es poner dinero y sostenerlo. Y no generarle más gasto. El compromiso que tengo es gestionar con la mayor lealtad, transparencia y claridad. Todo lo que se está sacando son realidades. ¿Es duro? Durísimo. Porque si no aguantamos la categoría estamos otra vez en un panorama muy duro”, indicó Danvila.

Señala a los anteriores gestores

El propietario del Levante defendió la gestión que lidera al frente del consejo y recalcó que han sido transparentes "al sacar todos los papeles que había en el cajón".

"Es muy desagradable afrontar la realidad, peor para el que pone el dinero porque hay mayor riesgo de recuperación del mismo. Voy poniendo dinero desde el minuto 1 que entro en esta casa. Si se acaba la caja, el club tiene un descenso porque no paga nóminas, no paga nada”, dijo Danvila a los accionistas.

“Imaginad la situación que me encuentro que voy descubriendo cada día sorpresas y voy inyectando capital. Estamos hablando de mantener el club en pie, esto es una realidad" Levante UD

“Imaginad la situación que me encuentro que voy descubriendo cada día sorpresas y voy inyectando capital. Estamos hablando de mantener el club en pie, esto es una realidad. No quiero ningún mérito, sólo digo que si no hago las inyecciones, y la exposición que llegó a ser de 35 millones de euros, el club no se hubiera mantenido en pie”, subrayó el actual dueño del Levante.

Ha puesto cinco millones de euros más

“Este consejo no cobra un euro, sólo está poniendo dinero. Para cumplir los objetivos he invertido otros cinco millones de euros para tener una mejor plantilla, tener una posibilidad más amplia de estar en Primera, que es el primer objetivo. Yo no soy dueño de nada, estoy aquí temporalmente. Estaré en un periodo, porque este es un club de 116 años de historia”, afirmó.

El consejero delegado del Levante, además, asumió que como parte del anterior consejo de administración asumirá la responsabilidad que le toque en el caso de que algún accionista emprenda acciones legales.

“Yo era parte del anterior consejo, no creo en la mala fe de las personas, miro hacia adelante y creo que aquí hubo una bola que se venía encima y de la que no nos hicieron partícipes porque era de un tamaño mayúsculo. Me cuestiono, sobre todo, por qué LaLiga no entró con mayor antelación ante eso. Cualquier accionista tiene derecho a pedir cualquier responsabilidad. Yo asumiré mi parte porque fui consejero”, reflexionó.