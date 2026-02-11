Cinco curiosidades de un Levante - Valencia dramático: El derbi más cercano de la historia

David Torres 11 FEB 2026 - 07:35h.

El horario del derbi

El Valencia CF llega cuarto por la cola, el Levante UD es penúltimo

ValenciaEl Levante UD y el Valencia CF disputan este domingo el derbi de la ciudad. El encuentro correspondiente a la Jornada 24 de LALIGA EASports llega marcado de dramatismo por la situación que atraviesan ambos conjuntos en la tabla. Los locales son penúltimos con 18 puntos, los visitantes cuartos por la cola con 23 y un partido más. Está prohibido perder. El choque, que en la primera vuelta acabó con 1-0 a favor del Valencia CF gracias a un solitario gol de Hugo Duro, disputa su edición número 151 entre encuentros oficiales y amistosos. Estos enfrentamientos entre los dos equipos de la ciudad han deparado infinidad de goles y polémicas, pero también algunas curiosidades que hacen que este derbi sea único. En ElDesmarque recopilamos unas cuantas.

El derbi más cercano del fútbol español

Una de las curiosidades del derbi entre Valencia y Levante es que es el partido regional del fútbol español que tiene menos distancia entre sus estadios en línea recta. En total los separan algo menos de dos kilómetros y medio. Apenas 10 minutos en coche y entre 35 y 40 minutos andando.

Sólo un granota sabía lo que es el derbi hasta este año: Morales

El delantero José Luis Morales es el único jugador de la actual plantilla del Levante que participó en el último derbi contra el Valencia antes de de esta temporada.

De aquellos dieciséis jugadores que jugaron en 2022, solo Morales está hoy en el Levante, aunque tampoco ha vestido la camiseta levantinista desde entonces, ya que se marchó al Villarreal entre 2022 y 2024 y regresó en verano de 2024 para lograr el ascenso a Primera División.

Roger Martí, el máximo goleador en los derbis

El granota con seis dianas es el máximo goleador del derbi de la ciudad. Le sigue por el bando valencianista Pablo Piatti.

Dani Parejo, el rey del derbi

Dani Parejo se ha enfrentado 16 veces al Levante UD vistiendo la camiseta del Valencia CF: 15 en LALIGA y una más en Copa del Rey. José Luis Morales le igualará (en la competición de la regularidad) si disputa algunos minutos este domingo en el Ciutat de València. De cerca les sigue Gayà con 12.

¿Qué jugador ha sido el último en disputar un derbi con ambas camisetas?

El guardameta Matthew Ryan, actualmente defendiendo la portería del Levante UD es el último de los jugadores que han defendido en la élite la camisetas del Valencia CF y Levante UD. Antes que él Dani Gómez, Pepelu o Róber Ibáñez ostentan ese honor