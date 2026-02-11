David Torres 11 FEB 2026 - 13:47h.

Unai Núñez gusta en su debut con el Valencia CF y se gana la continuidad ante la baja de Copete

ValenciaAnte la baja de Foulquier y con Thierry tocado, Carlos Corberán utilizó ante el Real Madrid a Luis Rioja de carrilero, como ya hizo durante la pasada temporada, para convertirse en el lateral derecho a la hora de defender en una línea en la que debutó Unai Núñez. El central vasco dejó un buen sabor de boca en su estreno a pesar de la derrota. Ahora, sancionado Copete por acumulación de tarjetas amarillas, el defensor del Celta cedido hasta final de temporada, tiene todas las papeletas para ser titular en el Ciutat de València y disputar su primer derbi en Valencia.

"Tenemos muchas ganas de salir adelante y de que llegue el partido para lograr los tres puntos", resumía en VCF Radio dónde además ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Cómo está?

Con muchas ganas de que llegue el partido para conseguir mis primeros tres puntos con el Valencia CF.

¿Cómo está el vestuario?

Desde que estoy aquí veo al equipo con muchas ganas. Damos todo, a veces salen las cosas mejor, otras peor y ahora tenemos en mente el partido contra el Levante

Mensajes de responsabilidad de Gayà y Danjuma

Estoy totalmente de acuerdo con Gayà y Danjuma: hay equipo y jugadores para darle la vuelta a la situación. Hay calidad e intensidad en los entrenamientos y muy buenas ideas del entrenador. Estoy convencido de q

Derbi ¿qué le han contado?

Me han contado que hay rivalidad pero es lo normal en todos los derbis. He vivido el del Athletic contra la Real. Es un día de fiesta porque a pesar de la rivalidad hay buen rollo.

Fácil no va a ser

Los dos estamos en una situación complicada, nosotros algo menos, pero ambos fastidiados y querremos darle la vuelta a la situación,

Clasificación apretada

Llevo muchos años en Primera y nunca había visto una Liga tan apretada. Hay ocho equipos en la pelea, si ganas dos partidos sales de ahí y puedes mirar para arriba. Nosotros debemos centrar en el primer partido y luego pasito a pasito

¿Qué tal su debut?

Estuve cómodo, con confianza, me encontré a gusto, venía de jugar en Verona y eso me sirvió para meterme rápido en el equipo y en el partido. Los compañeros me ayudaron. Me encontré bien y a base de experiencia intentas no pensar en lo de fuera, te centras en el campo, en lo que tienes que hacer.

Se encontró muy bien

Venía de jugar prácticamente todo. Salvando las distancias la idea es similar. Allí jugábamos con tres centrales, pero tres centrales.

Ambiente de Mestalla

Sinceramente había jugado aquí y ya había dicho que esta afición es de las que más me ha impuesto. Para mí jugar con esta camiseta ha sido un orgullo. Contento por el apoyo.

¿Julen de anfitrión qué tal?

Coincidí dos años con él. Es muy buen chico y un porterazo de mucho nivel. Lo ha demostrado siempre, allá en Bilbao y aquí. Fue el primero en escribirme y le dije que ojalá se diera. Es una ayuda increíble para entrar en un vestuario.

Empezó de delantero

Yo empecé de delantero, luego fui al Athletic a hacer pruebas, en la segunda me pusieron de mediocentro y en la tercera de central y ahí me ficharon