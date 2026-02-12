Miguel Casado 12 FEB 2026 - 21:19h.

Los de Simeone se adelantaron gracias a un autogol culé

Recibimiento de noche 'grande' en el Metropolitano para el Atlético - Barça de semifinales de Copa del Rey

El Atlético de Madrid - FC Barcelona de la ida de semifinales de Copa del Rey ha comenzado de una manera frenética. Y no solo por la asfixiante presión que han propuesto ambos equipos sobre la salida de balón del rival, sino también por las ocasiones de gol que se han visto en los primeros minutos de juego en el Metropolitano.

Julián Álvarez y Giuliano Simeone disfrutaron de las primeras por parte de los madrileños, mientras que un centro-chut de Lamine Yamal fue la más clara para los de Hansi Flick en los primeros 10 minutos.

Lo curioso es que el primer gol del choque, en el minuto 6 de partido, llegó en una acción que, a priori, no tenía ningún peligro para su equipo. La defensa dominaba el esférico. Más concretamente, Eric García. El '24' cedió el cuero a su guardameta, que, un poco escorado sobre la posición de la portería, cometía un gravísimo error que le costaba el primer gol a los suyos.

¿Qué le pasó a Joan García en el 1-0 ante el Atleti?

Una mezcla de mala suerte y, quizás, del estado del terreno de juego, además de un error humano, provocó el primer gol de la noche.

Joan García recibía el balón de uno de sus centrales, pero no acertaba con el control y la pelota, que botaba justo antes de llegarle, pasaba por debajo de su pie y en dirección a portería.

El de Sallent corría hacia la línea de gol para evitar que el tanto subiese al marcador, pero no lo hacía a tiempo y sacaba desde más allá de la línea el esférico. Aun así, por si acaso, Ademola Lookman reventaba el rechace para confirmar el adelanto de su equipo.

Antoine Griezmann, diez minutos después, anotaba el 2-0 para poner tierra de por medio en el partido y en la eliminatoria, en un arranque fulgurante del equipo de la capital de España.