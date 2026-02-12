Recibimiento de noche 'grande' en el Metropolitano para el Atlético - Barça de semifinales de Copa del Rey

Miguel Casado 12 FEB 2026 - 19:38h.

Los hinchas rojiblancos han dado la bienvenida a los suyos entre bengalas y cánticos

Por qué Joan Laporta no puede sentarse en el palco del Metropolitano en el Atlético - Barcelona

Compartir







El Atlético de Madrid recibe a partir de las 21:00 horas al FC Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Después de que la Real Sociedad ganase 0-1 al Athletic Club en el primer encuentro de la otra eliminatoria, ahora llega el turno de madrileños y catalanes.

Para los de la capital, el duelo adquiere una importancia aún mayor de la ya obvia en un partido ante el Barça. Y es que la Copa es el torneo al que se aferran para dar un giro a la temporada.

PUEDE INTERESARTE Primera decisión oficial sobre el Rayo Vallecano - Atlético de Madrid

En LALIGA se han descolgado de los puestos de cabeza y en Champions, aunque son favoritos ante el Brujas en la ronda de play off para acceder a los octavos, la realidad es que no están entre los favoritos para alzarse con 'La Orejona'.

PUEDE INTERESARTE Enrique Cerezo resuelve el futuro de Simeone y Julián Álvarez

Por ello, las posibilidades de tocar metal se reducen a la competición del K.O. nacional. La afición, consciente de ello, ha dado el primer paso en los aledaños del Estadio Metropolitano.

Así ha sido el recibimiento de los atléticos al equipo

Pasadas las 19:30 horas de la tarde, cerca de una hora y media antes del pitido inicial, el autobús del Atlético de Madrid subía por la Avenida de Arcentales, el tramo que comprende desde la Plaza Grecia hasta la boca del metro del Metropolitano.

Por supuesto, la voz era el principal 'arma' de los aficionados rojiblancos. Mucho cántico, mucho apoyo y mucha emoción para intentar meter el primer gol en el partido. Y todo adornado con bengalas.

La noche, ya totalmente caída en Madrid, se alumbraba con los fuegos rojos que sujetaban aficionados a ambos lados de la carretera. Por ella pasó el autobús con los jugadores y el cuerpo técnico, que se adentró a continuación en el parking subterráneo del recinto deportivo.