Quién es Rafa Yuste y por qué será presidente del Barcelona hasta el 1 de julio

Joan Laporta no estará este jueves en el Metropolitano. El partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, correspondiente a la ida de semifinales de la Copa del Rey, contará con la ausencia del mandatario culé junto a Enrique Cerezo en palco debido a la convocatoria de elecciones, que se produjeron el pasado lunes de manera oficial.

Como paso previo necesario para poder presentarse a la reelección, Laporta presentó su dimisión el lunes y convocó elecciones para el próximo 15 de marzo. De hecho, el mandatario ya se despidió de la plantilla tras acudir a la Ciudad Deportiva y a la espera del proceso electoral, que durará cinco semanas.

No sólo ha dimito Laporta, sino también parte de su junta. En concreto, presentaron su renuncia la vicepresidenta del Área Institucional, Elena Fort; el vicepresidente del Área Social, Antonio Escudero; así como los directivos Ferran Olivé, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavier Puig y Joan Soler i Ferré.

Rafa Yuste sustituye a Joan Laporta como presidente del Barcelona

Mientras tanto, Rafael Yuste ejercerá de presidente en funciones. Un hombre de confianza de Laporta que tendrá que ejercer en el cargo hasta el próximo 30 de junio, cuando finalizará el mandato actual y arrancará una nueva etapa.

Las elecciones, eso sí, se producirán mucho antes. Concretamente, el domingo 15 de marzo. Laporta parte como gran favorito, pero aunque ganase de forma holgada, en teoría no podría acompañar al equipo en lo que resta de temporada, según los estatutos. Mientras se realiza el proceso electoral, no podrá tener ninguna relación directa con el club, viajar con la expedición ni estar en los palcos, ya que ha presentado su dimisión.

El próximo fin de semana tiene pensado ir a Montilivi, pero lo hará a título personal y como un aficionado más. Y un día más tarde, el martes 17, tiene previsto inaugurar su sede electoral en la Ciudad Condal. A los partidos en el Camp Nou acudirá en su localidad de socio, mientras que los visitantes los presenciará desde su sede electoral.

La presentación de propuestas de candidaturas a las elecciones se presentarán a partir del próximo 23 de febrero, entre el 3 y el 5 de marzo se realizará el recuento de papeletas y el 6 de marzo arrancará de manera oficial la campaña electoral. El sábado 14 será la jornada de reflexión y el domingo 15, el día de las votaciones.