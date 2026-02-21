Pepe Jiménez Sevilla, 21 FEB 2026 - 18:38h.

Indignación total en el Rayo Vallecano con lo sucedido ante el Betis: de penalti y expulsión a "nada"

Diego Llorente, molesto con la gestión del VAR en el encuentro

Diego Llorente, central del Betis y este sábado, tras la lesión de Aitor Ruibal, capitán verdiblanco, atendió a los micrófonos de DAZN tras el encuentro ante el Rayo Vallecano y no dudó en cargar contra las decisiones del VAR en este polémico encuentro.

El zaguero verdiblanco, que arrancó su intervención agradeciendo a Isi su honestidad por decirle al árbitro que pensaba que lo de Valentín Gómez no era penalti, dijo claramente que "creo que hacen flaco favor al ritmo del fútbol, que es lo que buscan". "El VAR vino ayudar en ocasiones claras y manifiestas, y muchas veces no es claro ni manifiesto. Si no hay cámaras claras, se tiene que decidir antes. Aquí hay 60.000 personas esperando la decisión del árbitro y le vuelven un poco loco", añadía.

"Isi ha visto que Valentín Gómez llegaba primero y de la propia inercia chocaba con el otro jugador. Se lo ha dicho. El árbitro lo ha visto, que estaba a escasos metros, y no entiendo muy bien porqué le llama el VAR y vuelve a interrumpir el juego. Supongo que, como todo en la vida, tendrán que arreglar cosas ellos", sumaba.

Sin querer excusas, Llorente dijo respecto a la acción de Mendy que "opino lo mismo, si no hay cámaras claras, el VAR no se tiene que meter y menos parar cinco minutos el partido. Cualquiera que vea el partido, se corta el ritmo del fútbol"

Diego Llorente cerraba su declaración admitiendo que la cita ante el Sevilla "es un partido especial, aquí, delante de nuestra gente, será un partido importante".