El Sadar acoge este sábado en el turno de tarde un partido siempre caliente entre el CA Osasuna y el Real Madrid en la jornada 25 de LALIGA EA Sports. Los rojillos reciben al conjunto madridista en plena disputa del play off de la Champions League ante el Benfica en un duelo en el que Alessio Lisci y Álvaro Arbeloa ya tienen alineaciones confirmadas.

En Osasuna, Alessio Lisci apenas introduce una novedad con respecto al once titular que consiguió un empate 0-0 el pasado viernes en casa del Elche. Jon Moncayola recupera la titularidad jugando en el doble pivote junto a Lucas Torró en detrimento de Iker Muñoz, que jugó de inicio en el Martínez Valero.

Las dos únicas bajas serán las de Iker Benito, ausente hasta final de temporada, y la de Enzo Boyomo, que tendrá que esperar una semana más al menos para reaparecer. Raúl Moro tendrá que esperar de nuevo su sitio desde el banquillo tras haber causado un gran impacto tras su llegada a diferencia de Javi Galán, el otro fichaje invernal asentado como titular.

La gran novedad en el Real Madrid es la presencia de Dani Carvajal después de varias semanas en las que apenas ha tenido oportunidades y que le llevó a tener una charla con Álvaro Arbeloa para conocer su rol en el equipo. En los últimos duelos ha salido desde el banquillo y en Pamplona le llega la hora de participar desde el once inicial para dar descanso a Trent Alexander-Arnold, que también ha estado lastrado esta campaña por las lesiones.

Otra de las rotaciones mirando a esa eliminatoria ante el Benfica es la presencia de David Alaba junto a Raúl Asencio en el eje de la zaga ante la baja de Dean Huijsen para restarle minutos a Antonio Rüdiger. El resto del equipo será el mismo que consiguió el triunfo el pasado martes en Da Luz por 0-1.

Alineaciones confirmadas del Osasuna-Real Madrid

XI de Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galán; Lucas Torró, Jon Moncayola, Víctor Muñoz, Aimar Oroz, Rubén García; Ante Budimir.

XI del Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, David Alaba, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinicius Jr.