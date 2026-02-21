Pepe Jiménez Sevilla, 21 FEB 2026 - 15:04h.

Confirmadas ambas alineaciones poco antes del inicio del encuentro

El Real Betis y el Rayo Vallecano, a través de sus medios oficiales, han confirmado sus alineaciones para el encuentro de este sábado correspondiente a la jornada 25 de LALIGA EA Sports. Como se esperaba en la previa, nadie se guarda nada en La Cartuja.

Y nadie lo hace, principalmente, porque tanto el Betis, en la zona alta, como el Rayo Vallecano, sumergido en la durísima pelea por la salvación, necesitan los tres puntos de La Cartuja y ambos, con sus estilos diferenciados, intentarán llevarse el triunfo.

El once del Betis ante el Rayo Vallecano

Manuel Pellegrini recuperaba para la cita de este sábado a Héctor Bellerín, Chimy Ávila y el Cucho Hernández, pero ninguno de los tres partirá como titular ante el Rayo Vallecano.

El chileno, que adelantó en sala de prensa que no es sencillo jugar igual como local que como visitante, parece que apostará por una idea más de posesión y dominio ante el Rayo, y lo hará con Valles; Aitor Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo; Marc Roca, Fornals, Fidalgo; Antony, Abde y Bakambu.

Se mantiene el once del Betis tras varias victorias consecutivas que han vuelto a dar ímpetu a los de Pellegrini en LALIGA EA Sports.

¿Cuál es la alineación del Rayo ante el Betis?

Por su parte, el Rayo Vallecano llegaba a la cita recuperado anímicamente tras ganar con goleada el derbi al Atlético de Madrid y encontrar con esos tres puntos un bálsamo a unas semanas de mucho nerviosismo por la mala racha de resultados, que incluso le llevaron a caer en descenso, y por la grave situación social que se vive con la afición totalmente enfrentada al presidente Raúl Martín Presa.

Aún así, esa victoria ante el Atlético no permite al Rayo relajarse porque ha pasado la semana solo un punto por encima del descenso, por lo que este partido es vital para intentar alejarse de esa zona de peligro.

Para este partido Iñigo Pérez recupera al centrocampista senegalés Pathé Ciss y al lateral izquierdo Pep Chavarría, ausentes la pasada jornada por sanción.

