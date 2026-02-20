Isco Alarcón se pierde el derbi ante el Sevilla, pero 'se apunta' a la previa

Pepe Jiménez Sevilla, 20 FEB 2026 - 09:30h.

Pellegrini cuenta un poco más sobre la vuelta de Isco Alarcón: "Va a estar lo antes posible"

Isco Alarcón debería empezar a trabajar sobre el césped la próxima semana

Compartir







Isco Alarcón, a menos que ocurra un milagro totalmente inesperado, no jugará el derbi ante el Sevilla. Esta afirmación, por desgracia, no es nueva para el bético, pero sí lo es la vuelta al césped del mediapunta: en la previa, el malagueño sí estará con sus compañeros.

Porque tal y como ha informado Mundo Betis, la idea de la entidad, a menos que ocurra alguna desgracia, es que Isco Alarcón empiece a trabajar sobre el césped la próxima semana. A pesar de que no hará sesiones completas con sus compañeros, el '22' sí será visto en los calentamientos y, a buen seguro, formará parte de las charlas y los mensajes claves en la previa de la cita ante el Sevilla.

Junto a Isco Alarcón, la entidad verdiblanca también espera que pueda trabajar sobre el césped Sofyan Amrabat, mediocampista marroquí que sigue recuperándose tras la desafortunada lesión vivida en la Europa League.

Cabe recordar que, como contábamos hace días, el propósito de Sofyan Amrabat era estar disponible ante el Sevilla, pero como ya sucedió con el Cucho Hernández, en el Betis no tienen intención alguna de arriesgar, ni lo más mínimo, con sus lesionados, por lo que parece altamente probable que el centrocampista no esté ante los de Matías Almeyda.

El Cucho Hernández, principal novedad

Con todo ello, la principal novedad en el once ante el Sevilla, si no lo es este mismo fin de semana, será el Cucho Hernández. El colombiano irá convocado ante el Rayo Vallecano y lo lógico es que empiece a sumar minutos para, tras más de un mes ausente, sumarse a la alineación en el derbi.

Aún queda un encuentro por disputar antes de centrarse en el derbi, pero la enfermería empieza a trazar el plan de Pellegrini para vencer la cita ante el Sevilla en La Cartuja.