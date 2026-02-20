Ángel Cotán 20 FEB 2026 - 10:04h.

El que fuera su compañero de banquillo le ve preparado para asumir un gran reto

Eder Sarabia explica por qué es especial esta visita a San Mamés y avisa al Elche: "Ser conscientes"

BizkaiaLa primera vez siempre es especial. Eder Sarabia vivirá este viernes una noche soñada en San Mamés. El Athletic Club buscará mantener su buena racha en LALIGA EA Sports a costa de un Elche CF venido a menos en las últimas semanas de competición. El técnico ilicitano, reconocido seguidor rojiblanco, se sentará en el banquillo visitante de La Catedral como primer entrenador. Quique Setién, su acompañante en las anteriores visitas al feudo bilbaíno, tiene claro cuál es su destino.

Alabado por Ernesto Valverde en la previa del encuentro, son varias las voces que apuestan en un futuro por Eder como sustituto. El último es sumarse ha sido Setién, al que Sarabia debe gran parte de lo aprendido en su aún corta carrera como entrenador.

En una entrevista concedida al Diario AS, el preparador santanderino no oculta lo especial que es este partido para el entrenador del Elche. No obstante, Quique Setién tiene claro cómo afronta el choque su pupilo: "Él es profesional, pero su equipo de siempre es el Athletic, el de los sentimientos profundos... pero tú te debes al equipo que te paga y en el que estás. Tienes un compromiso por mucho que el Athletic sea el rival. Eso en Bilbao y en cualquier sitio supongo que se entiende".

Quique Setién y un aval de Eder Sarabia en el Athletic

Con todo el respeto al Txingurri y lo que supone su figura en San Mamés, Setién tiene claro cuál será el destino de Eder Sarabia. A sus 45 años, el ahora técnico ilicitano apunta a tener un amplio recorrido por los banquillos. A buen seguro, en su cabeza rondará la opción de entrenar algún día al Athletic Club. El que fuera su primer maestro no lo duda y arroja un aval importante en clubes grandes.

Setién pone en valor la gestión de vestuario de Sarabia y asegura su futuro: "A mí me gustaría mucho porque yo creo que tiene capacidad para poder hacerlo. No sé cuándo será el momento, pero sin duda Eder está destinado a dirigir al Athletic, como estoy seguro que dirigirá a algún grande, porque tiene un nivel muy alto y personalidad. Y luego yo sé que tiene una relación extraordinaria con los jugadores y genera un clima ideal en el vestuario. Conocimiento no le falta, la inmensa mayoría enseguida lo capta y suele trabajar a gusto y en general suelen dar lo mejor de sí".