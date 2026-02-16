La lucha por el descenso, al rojo vivo: 11 equipos, 14 jornadas y una predicción sorprendente

El Big Data coloca al Elche como tercer descendido, pero muy cerca del Sevilla

Duodécimo entrenador destituido en LaLiga Hypermotion

Compartir







Con los dos equipos de casi siempre luchando por el título liguero, una de las emociones más fuertes de este tercio final de campeonato de LaLiga EA Sports se centra en la lucha por evitar el descenso. Hasta 11 equipos están metidos en una pelea en la que nadie quiere estar y en la que el Big Data predice máxima igualdad hasta las últimas jornadas.

Actualmente, los tres equipos que ocupan los tres puestos de descenso son el RCD Mallorca (24 puntos), el Levante UD (18) y el Real Oviedo (16). Las opciones de permanencia estos dos últimos son cada vez más reducidas, a 7 puntos de distancia los granotas y 9 puntos de distancia los carbayones, si bien es cierto que los dos tienen aún un partido menos.

Pero a partir de ahí, la igualdad es máxima. El Rayo Vallecano marca la permanencia actualmente con 25 puntos, los mismos que el Elche CF. Sólo un punto más, 26, tienen el Girona FC, el Valencia CF, el Deportivo Alavés y el Sevilla FC. Y pese a que han conseguido dar un salto en la clasificación, aún siguen en la lucha el Getafe CF (29) y CA Osasuna (30). Por contra, el Athletic Club y la Real Sociedad parecen destinados a luchar por cotas más altas tras su últimos resultados positivos.

PUEDE INTERESARTE Los cinco grandes señalados del Atlético de Madrid tras la debacle ante el Rayo

La predicción del descenso a LaLiga Hypermotion del Big Data

Restan 14 jornadas por delante, pero tanto el Levante como el Oviedo tienen aún un partido pendiente que les podría meter en la lucha. Por lo demás, hablamos de nueve equipos en un margen de seis puntos. Y en este tiempo habrá un sinfín de duelos directos, empezando por el próximo fin de semana con partidos como el Getafe-Sevilla o el Alavés-Girona.

La lucha estará apretadísima. Y el Big Data así lo revela. Según las predicciones de Driblab, la permanencia podría rondar los 40 puntos. Una predicción que coloca al Oviedo con 92% de opciones de perder la categoría, al Levante con 65% y al Elche como el tercer favorito para caer al pozo, con un 34% de opciones.

PUEDE INTERESARTE Lo que Valverde pensó, pero no le dijo a los jugadores del Athletic en Oviedo

El cuarto equipo en discordia según esta predicción es el Sevilla, que tendría un 30% de probabilidades de descender. De hecho, Driblab predice 39,2 puntos para el Elche y 39,9 puntos para el Sevilla, por lo que cualquier mínimo detalle podría decidir esa tercera plaza de la quema.

Los siguientes equipos que aparecen en la lista del Big Data en cuanto a probabilidad son el Alavés (20%), el Mallorca (20%), el Girona (11%), el Valencia 8%), el Rayo (8%), el Getafe (7%) y Osasuna (1%). En cualquier caso, cada resultado y cada jornada marcarán las opciones de estos 11 clubes, destinados a sufrir hasta el final.