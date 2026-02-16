Saray Calzada 16 FEB 2026 - 06:33h.

Vinicius se ha abierto como nunca en una entrevista con Ibai Llanos. El brasileño ha pasado 24 horas con el streamer y este lo ha colgado en su canal de YouTube. Ahí han hablado de su faceta deportiva y también de algunos asuntos más personales. El jugador del Real Madrid se ha relajado y ha hecho confesiones que hasta ahora no se sabían.

A pesar de que algunas veces se ha dicho que Vinicius y Mbappé no casaban en el Real Madrid y que dos estrellas no podían estar juntas, Vini ha asegurado que él le pedía antes de que fichara por el club blanco que viniera a la capital. Esta relación de compañeros va más allá del vestuario y por lo que ha confesado el brasileño con el francés también hace planes fuera de las instalaciones del Real Madrid.

Ibai Llanos le preguntó si hacía planes fuera del vestuario con compañeros y él dijo con quién. "Los que más salimos juntos somos Kylian, Camavinga, Mendy... Depende del tramo de la temporada, de los casados, solteros... Yo ahora tengo novia", comentaba el jugador. “Estamos más tiempo entre nosotros que con nuestra familia. Tenemos que tener buena relación”, decía al respecto.

Vinicius echa de menos a Benzema y Modric

Tuvo palabras para excompañeros del Real Madrid. Su relación con Karim Benzema fue especial y acabaron entendiéndose a la perfección en el campo a pesar de que sus inicios no fueron los mejores. “Es mi favorito. Nos entendíamos con mirarnos”. A Luka Modric también le echa de menos. Es algo especial que solo él puede tener. Le echo mucho de menos. Le gustaban las bromas, pero no le gustaba perder”.

Con el que le habría gustado coincidir es con Cristiano Ronaldo. “Llegué justo cuando se fue. Ojalá haber podido jugar con él”.

Vinicius habló de todo y no eludió ningún tema. Desveló cómo es su día a día y también las cosas que no le gustan tanto de su faceta como profesional del fútbol. “Entreno por la mañana, como con mis amigos, hago dos horas de siesta, luego gimnasio y fisio. Desde las 7 hasta las 12 juego a la Play con mis amigos. Juego al Call of Duty y al FIFA”.

El gimnasio dejó claro que no es de su parcela favorita. “No me gusta nada el gimnasio, pero lo hago porque tengo que hacerlo”.