Botellazo a Eray Cömert en el Levante - Valencia

El derbi entre el Levante y el Valencia disputado en el Ciutat terminó de manera desagradable tras una celebración por parte de Eray Cömert que encendió al rival y a su afición. Un Cömert que, por contra, se llevó un botellazo desde la grada que impactó en su cuerpo cuando se marchaba al túnel de vestuarios.

Por desgracia, los incidentes que tuvieron lugar en el Ciutat de Valencia empañaron el partido tan igualado que disputaron ambos equipos. La celebración de Cömert desencadenó el enfado local y comenzaron diversos conatos de pelea que por suerte no acabaron peor. A posteriori, diversos integrantes del Valencia como Tárrega o Corberán, además del propio Cömert, pidieron perdón por lo sucedido.

Un Cömert que también se llevó lo suyo del estadio después de ver como una botella lanzaba desde una de las gradas del estadio impactaba contra su cuerpo.

Cömert pide perdón

El central suizo del Valencia Eray Cömert afirmó que “bajo ninguna circunstancia” ha pretendido humillar al Levante ni a su afición con su celebración al final del partido que derivó en una tangana entre ambos equipos.

El defensa cogió el banderín del córner en el que estaba situada la grada visitante, colgó su camiseta y lo paseó por el Ciutat de València, un gesto que no sentó bien al equipo levantinista. Después de que el técnico Carlos Corberán se disculpara en sala de prensa, lo hizo el central en sus redes sociales.

“Me gustaría aclarar que bajo ninguna circunstancia he pretendido humillar al Levante ni a sus aficionados. Sé que son semanas difíciles para el Levante también y entiendo que haya gente que lo haya interpretado como una falta de respeto y se haya molestado”, explicó. Cömert agregó que “ha sido una reacción fruto de las emociones de un derbi y de la alegría y satisfacción que supone para nosotros ganar este partido en la situación en la que estamos”.