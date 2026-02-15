Pablo Sánchez 15 FEB 2026 - 20:43h.

La derrota del Levante ante el Valencia deja muy tocado al equipo de Luís Castro. Los granotas perdieron 0-2 frente a los de Corberán en un encuentro caliente que no estuvo exento de polémica. En esta ocasión, tras el pitido final. Curiosamente la bronca llegó mientras Dela se encontraba atendiendo a los medios a pie de campo y desde ahí estalló contra lo sucedido.

Además de analizar la derrota, pidió respeto para los jugadores ante algunas decisiones arbitrales que a su parecer perjudicaron al Levante. El jugador ya habla de la importancia del partido frente al Villarreal y no se mordió la lengua con lo sucedido junto a las gradas.

La opinión de Dela

Trifulca: "Los mismos impresentables de siempre. Ya pasó allí, vuelve a pasar aquí, pero bueno, que sigan así. Lo permiten".

Análisis de la derrota: "Un partido disputado, tenemos ocasiones pero no las aprovechamos. Ramazani mete un golazo y bueno, el segundo gol mejor callarse porque un minuto después Carlos Espí hace la misma falta y la pita. Se supone que se estaba revisando".

Próxima cita: "Muy importante ante el Villarreal. Sabíamos de la importancia del partido de hoy, lo que te acercaba a los de arriba. Hay que intentar sacar los tres puntos como sea, no nos podemos quedar tan lejos de los puestos de arriba".

Su cabreo: "Pierdes un derbi, venimos de un partido en Bilbao donde también pasan cosas. Pedimos respeto para todos, pero también para nosotros. Lo digo a buenas, el mundo del fútbol sin los futbolistas no sería igual. Acaba de pasar una cosa que es faltar al respeto. Yo soy el primero que reconoce que hay que respetar a los árbitros porque permiten que se puede jugar a este deporte, entre los jugadores tenemos que respetarnos pero a nosotros también se nos tiene que respetar".