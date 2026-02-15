Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Dela estalla tras el lío final en el derbi: "Los mismos impresentables de siempre"

Dela, tras el derbi en el Ciutat de València.
Dela, tras el derbi en el Ciutat de València.. LALIGA
La derrota del Levante ante el Valencia deja muy tocado al equipo de Luís Castro. Los granotas perdieron 0-2 frente a los de Corberán en un encuentro caliente que no estuvo exento de polémica. En esta ocasión, tras el pitido final. Curiosamente la bronca llegó mientras Dela se encontraba atendiendo a los medios a pie de campo y desde ahí estalló contra lo sucedido.

Además de analizar la derrota, pidió respeto para los jugadores ante algunas decisiones arbitrales que a su parecer perjudicaron al Levante. El jugador ya habla de la importancia del partido frente al Villarreal y no se mordió la lengua con lo sucedido junto a las gradas.

Lance del Levante - Valencia.
Lance del Levante - Valencia.. DAVID GONZALEZ (LALIGA)

La opinión de Dela

Trifulca: "Los mismos impresentables de siempre. Ya pasó allí, vuelve a pasar aquí, pero bueno, que sigan así. Lo permiten".

Análisis de la derrota: "Un partido disputado, tenemos ocasiones pero no las aprovechamos. Ramazani mete un golazo y bueno, el segundo gol mejor callarse porque un minuto después Carlos Espí hace la misma falta y la pita. Se supone que se estaba revisando".

Próxima cita: "Muy importante ante el Villarreal. Sabíamos de la importancia del partido de hoy, lo que te acercaba a los de arriba. Hay que intentar sacar los tres puntos como sea, no nos podemos quedar tan lejos de los puestos de arriba".

Su cabreo: "Pierdes un derbi, venimos de un partido en Bilbao donde también pasan cosas. Pedimos respeto para todos, pero también para nosotros. Lo digo a buenas, el mundo del fútbol sin los futbolistas no sería igual. Acaba de pasar una cosa que es faltar al respeto. Yo soy el primero que reconoce que hay que respetar a los árbitros porque permiten que se puede jugar a este deporte, entre los jugadores tenemos que respetarnos pero a nosotros también se nos tiene que respetar".

