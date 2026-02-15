Miguel Casado 15 FEB 2026 - 18:28h.

Los rojiblancos encajaron un 3-0 en Butarque

Uno por uno del Atlético de Madrid ante el Rayo en Butarque: muchos suspensos en el equipo de Simeone

El Atlético de Madrid está negado en LALIGA. Tal y como ocurriese la semana pasada, después de mostrar una imagen muy buena en Copa del Rey, se la han pegado en la competición doméstica. Esta vez ha sido ante el Rayo, que le ha endosado tres goles en el encuentro desplazado a Butarque.

Los rojiblancos salieron al campo con buenas intenciones, pero el plan de Íñigo Pérez fue surtiendo efecto con el paso de los minutos y, al final, los franjirrojos pasaron completamente por encima.

Jan Oblak, consciente de ello, hizo una gran autocrítica en la entrevista con DAZN nada más terminar el encuentro. "No podemos perder partidos así. No podemos hacer partidos como el que hemos hecho. De esta manera va a ser difícil competir. Los partidos no se eligen, hay que jugar todos al máximo y me da la sensación de que no lo estamos haciendo así", expresó tras afirmar que "parece que LALIGA se ha tirado" en el club atlético.

Jan Oblak, sin explicación tras el varapalo del Atleti

Sin quitar ni un ápice de mérito al rival, que fue "mucho mejor", el esloveno cargó contra el juego de su equipo, pero no encontraba una explicación para dar a los aficionados.

"No hay explicación. No se pueden elegir los partidos. Hay que jugar todos para ganar. Hemos entrado así, pero la cabeza no permite ganar partidos seguidos. No tengo otra explicación. Mal por nuestra parte, pero no tengo la explicación", apuntaba el capitán colchonero.

Sí desvelaba las palabras de Diego Pablo Simeone en el descanso, que abroncaba a sus pupilos por no estar cerca de los rivales en los primeros 45 minutos. "Los dos primeros goles han sido parecidos, dejándoles que entren al área, miren y den el pase. No estábamos cerca. Hemos defendido mal las dos jugadas. El tercero ha llegado de un centro al segundo palo. Enfadado, triste, enojado. El equipo tiene que dar la cara en todos los partidos y hoy no lo hemos hecho", completaba Oblak.