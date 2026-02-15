Asís Martín Bilbao, 15 FEB 2026 - 17:07h.

Alineaciones confirmadas de Real Oviedo y Athletic en la jornada 24 de LALIGA, otra vez sin Nico Williams

El partido de la jornada 24 de LALIGA no ha contado con la presencia de Nico Williams

Compartir







Qué importante el partido que el Athletic Club de Ernesto Valverde ha sacado adelante con remontada incluida, ya que los leones han ganado este domingo en el estadio Carlos Tartiere por (1-2) con una remontada tal vez no muy degustable en cuanto a juego, pero sí merecida y justa ante el Real Oviedo del uruguayo Guillermo Aldama en la jornada 24 de LALIGA EA Sports. Un éxito, el segundo consecutivo tras batir al Levante UD en Bilbao, que le deja con 31 puntos y le acerca a las plazas europeas tras igualar en la tabla ya a la Real Sociedad de Matarazzo.

Uno de los grandes protagonistas ha sido Iñaki Williams, elegido MVP en la televisión, quien ha destacado que "era un día de esos en el que sólo vale ganar por lo civil y lo criminal. Hemos cortado la racha negativa y empezamos ya a sacar la cabeza del lodo; a ver si nos da confianza para lo que nos viene ahora" dijo en zona mixta.

Iñaki Williams, feliz con los 3 puntos en Oviedo. El Athletic Club ya tiene 31...

"Los hermanos Williams siempre lo intentamos y los que nos hace triunfar es que siempre lo intentamos y que confiamos en nosotros, aunque ojalá resolviéramos más veces los partidos, acumulamos muchas llegadas, pero hemos sabido insistir y hemos picado piedra pese a que todo se pudo en contra con su gol y hemos visto un Athletic reconocible en la segunda parte" ha valorado.

PUEDE INTERESARTE Mentiras piadosas y verdades engañosas de un Athletic de cenizas que resurgirá

Empezábamos a tener fantasmas, ahora cada partido es una final, eso nos pide el míster y hemos jugado la segunda parte con el culo prieto. Había que dejar la portería a cero Athletic Club

La bronca de Ernesto Valverde al descanso a sus futbolistas...

"Nos ha apretado el culo, la situación es la que es y una derrota suponía mucho y te obligaría a mirar hacia abajo, en la primera mitad se notaba esa ansiedad pero el míster ha hecho cambios y hemos sido conscientes de la gravedad de la situación; ojalá los 3 puntos de Oviedo los hagamos buenos contra el Elche el viernes en San Mamés" ha deseado.

El estado de Nico Williams, la última hora que ofrece su hermano Iñaki desde Oviedo...

"Nico está jodido porque arrastra molestias desde el mes de septiembre... Con esto del pubis un día estás muy bien y otro día estás mal. Dije que él ya veía la luz la semana pasada y resulta que ahora da dos pasos o 3 para atrás. Estas semanas limpias sin partido entre semana le van a venir bien para poder dosificarse, recuperarse y va a tratar de llevar un tratamiento conservador entre semana para intentar llegar bien a los fines de semana y poder competir" ha avanzado Iñaki.