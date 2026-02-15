Joaquín Anduro 15 FEB 2026 - 16:10h.

El oviedismo terminó enfadado con Busquets Ferrer

El Real Oviedo sufrió un palo al caer por 1-2 ante el Athletic Club acabando con la buena racha en el Carlos Tartiere en un choque de LALIGA EA Sports en el que los locales acabaron muy enfadados con el arbitraje de Busquets Ferrer. En concreto, el equipo carbayón se quejó de dos jugadas, con un penalti sobre Ilyas Chaira anulado por haber salido supuestamente la pelota por línea de fondo y una posible segunda amarilla a Íñigo Ruiz de Galarreta.

En la primera mitad, los de Guillermo Almada rayaron a su mejor nivel desde el ascenso a LALIGA EA Sports, secando por completo al equipo bilbaíno gracias a su mayor agresividad en los duelo y una presión alta que asfixiaba a los de Valverde. En una rápida jugada llegó el tanto de Ilyas Chaira para poner a los asturianos por delante pero la actitud de los vascos cambió por completo en la segunda.

Las polémicas del Real Oviedo-Athletic de las que se quejaron los asturianos

Aún con 1-0, los jugadores del Real Oviedo pidieron la segunda amarilla para Íñigo Ruiz de Galarreta por un pisotón sobre Santiago Colombatto. Una jugada similar a una de las tarjetas que vio Juanlu en el Sevilla-Alavés de este sábado y que terminó con el sevillista expulsado.

Después llegaría otra acción ante la que estallaron los jugadores oviedistas con un balón por línea de fondo que Fede Viñas puso atrás y en el que Ilyas Chaira terminó recibiendo un penalti señalado por Busquets Ferrer. Sin embargo, el colegiado rectificó su decisión a instancias del línea, que indicó que el balón había salido antes del último toque del uruguayo aunque no se vio ninguna toma en la que se apreciara si la circunferencia completa había sobrepasado la línea de fondo.

Justo después llegó el golazo de Jauregizar y, en minutos, una mano de Íñigo Ruiz de Galarreta que señaló el colegiado balear... pero que se quedó sin tarjeta, que hubiera supuesto su segunda amarilla. Esta situación fue la más criticada por todo el Real Oviedo e incluso Guillermo Almada terminó viendo la cartulina.

Después, David Carmo tocó la pelota con la mano en el área con pocas dudas en esta ocasión y Oihan Sancet no desaprovechó la ocasión de poner al Athletic por delante en el marcador ya de forma definitiva. Ahí se consumó una derrota muy dolorosa para el Real Oviedo por las buenas sensaciones que había dejado, sobre todo, en la primera mitad de este domingo.