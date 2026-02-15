Los rivales de Fernando Alonso no se fían pese a los problemas del AMR26

Javi Rayo 15 FEB 2026 - 13:26h.

Los rivales de Fernando Alonso no se fían de los problemas de Aston Martin

Fernando Alonso llama a la tranquilidad pero asume los problemas: “Las expectativas eran muy altas”

Pese a que los problemas de motor y caja de cambios del AMR26 son más que evidentes, los rivales de Fernando Alonso y Lance Stroll no terminan de fiarse. Adrian Newey trabaja ya para remontar la situación y sabe que el monoplaza de Aston Martin tiene también sus puntos fuertes. Jesús Balseiro ha desvelado cómo hay pilotos y jefes de equipo de la parrilla que no descartan para nada a la escudería británica. Pese a ello, el periodista del diario AS explica que va a ser un comienzo de Mundial muy pero que muy difícil para los intereses del piloto asturiano, quien busca sumar su victoria número 33 en Fórmula 1.

¿Qué cabe esperar de Aston Martin y Fernando Alonso esta temporada?

"Ha sido un fiasco de inicio de este AMR26 por varios factores. No parece que se aun coche malo como tal, el chasis y el diseño de Newey le parece muy interesante a todos los equipos de la parrilla. Todos lo miran. He estado hablando con algún piloto y algún jefe de equipo que decía 'ves el Aston Martin y parece el mejor coche', pero hay muchos mas factores que entran en juego", explica Jesús Balseiro durante su intervención de este sábado en la cadena SER.

La situación en Australia será tan dramática que sólo un abandono masivo podría hacer que Fernando Alonso pisara el podio en Melbourne: "Si descalifican a 15 coches en Australia, hay alguna posibilidad de que Aston Martin acabe en el podio. El motor Honda ha llegado muy joven, muy frágil. Es la primera vez que Aston Martin hace su caja de cambios y ahora mismo tienen mucho estrés en este nuevo reglamento. Alonso dice que van a ir de menos a más, y seguramente a partir del primer tercio de la temporada el Aston Martin aspirará a algo más".