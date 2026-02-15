Javi Rayo 15 FEB 2026 - 09:21h.

Fede Valverde fue uno de los protagonistas de la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad

Fede Valverde contribuyó con un golazo a la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad que ha dejado al conjunto blanco como líder de LALIGA a expensas de que el FC Barcelona juegue su partido este lunes. Pese al gol y la reconciliación con la afición del Santiago Bernabéu, las redes hicieron viral el cabreo del centrocampista uruguayo tras ser sustituido. En las imágenes se puede ver al capitán merengue pegando un patadón a la nevera de las bebidas.

Fede Valverde marcó en la victoria ante la Real Sociedad

Aunque Valverde pasó por alto el tema en la zona mixta del Santiago Bernabéu, sí tuvo que poner un mensaje ante el revuelo que estaba provocando su acción. No se trataba de un enfado con Arbeloa por el cambio sino un cabreo consigo mismo por haber errado una ocasión manifiesta. "Tranquilos amigos, la nevera no tiene la culpa de que yo me arrepienta de no tirar al arco", posteó el internacional con Uruguay en su cuenta oficial de Instagram para acabar con todas las especulaciones.

Fede también dejó un divertido vacile a sus compañeros de equipo al ser preguntado por el trallazo con el que marcó a Álex Remiro: "Mis compañeros me han criticado por no pegarle fuerte así que imagínate. Yo estoy muy feliz de poder volver a marcar otro gol en un día tan especial y después de tanto tiempo sin marcar". El canterano del Real Madrid también quiso entrar a valorar los pitos de la afición en los últimos encuentros: "El fútbol es así. Cuando las cosas no salen bien no puedes pedir a la afición que estén siempre contentos. Tienen razón. El equipo no estaba demostrando estar a la altura de este escudo, hoy hemos jugado bien y la afición sabe recompensar cuando el trabajo está bien hecho dentro del campo. Nosotros tenemos que tomarlo como una motivación".