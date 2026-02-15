Javi Rayo 15 FEB 2026 - 12:01h.

Raphinha y Hansi Flick, protagonistas del entrenamiento de este domingo

Julián Álvarez tiene una oferta del Arsenal y está siendo tanteado por el Barça

Compartir







El FC Barcelona ha entrenando este domingo pensando en el partido de LALIGA ante el Girona donde necesitan la victoria para arrebatarle el liderato al Real Madrid, quien lo ostenta de manera provisional. Las cámaras de ElDesmarque han sido testigo de la complicidad entre Hansi Flick y un Raphinha que volverá a tener minutos tras perderse los tres últimos encuentros por lesión.

Raphinha volverá a tener minutos ante el Girona

Antes del inicio del entrenamiento, jugador y entrenador han intercambiado varios abrazos y una charla de varios minutos. Raphinha es pieza fundamental para Hansi Flick y el FC Barcelona nota en sobremanera cuando no está el brasileño. El ex del Leeds podría ser titular este lunes ante el Girona tras perderse los partidos de Copa del Rey ante Albacete y Atlético de Madrid y el de LALIGA ante el Girona. Una baja muy sensible para el conjunto azulgrana.

PUEDE INTERESARTE El 'favor' del Ayuntamiento de Barcelona al Atlético de cara a la remontada en el Camp Nou

Un entrenamiento que ha contado con las bajas por lesión de Rashford y Pedri, que siguen recuperándose de sus respectivas dolencias. A los de Hansi Flick ya ni si quiera les vale con empatar para volver al liderato después de la gran racha que acumula el Real Madrid en la competición doméstica. Dos puntos separan actualmente a los dos eternos rivales en lo más alto de la clasificación de LALIGA. O el Barça suma de tres ante un Girona que acumula tres partidos sin conseguir la victoria o el liderato quedará esta jornada en manos de los de Álvaro Arbeloa.

Por otro lado, los de Hansi Flick descansarán entre semana. Al haber conseguido entrar en el top 8 de la Champions League, los de Hansi Flick se ahorran tener que pasar por otros dos partidos europeos para alcanzar la ronda de octavos de final. Algo que si tendrán que hacer tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid esta próxima semana.