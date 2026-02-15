El 'favor' del Ayuntamiento de Barcelona al Atlético de cara a la remontada en el Camp Nou

Javi Rayo 15 FEB 2026 - 10:01h.

El Ayuntamiento de Barcelona anuncia una medida que favorece más al Atlético que al propio Barça

Aunque todavía quedan dos semanas por delante y varios partidos de LALIGA por jugar, es inevitable para el vestuario del FC Barcelona pensar en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey donde los de Hansi Flick necesitan una remontada heroica ante el Atlético para conseguir el pase a la final del próximo mes de abril. Antes de que eche a rodar el balón, el conjunto colchonero partirá con una pequeña ventaja -además de la deportiva, que pequeña no es- y es que el Ayuntamiento de Barcelona ha tomado una decisión que, a priori, favorece los intereses rojiblancos.

El FC Barcelona aún no tiene permiso para la fase tres de reapertura

Si bien los jugadores se encomendaban al apoyo de la afición para tratar de remontar la eliminatoria, el Camp Nou no podrá contar con los 62.000 espectadores que esperaban poder acoger si les otorgaban luz verde a la tercera fase de reapertura del estadio. Todo hace indicar que el FC Barcelona no obtendrá a tiempo los permisos para poder seguir aumentando su aforo y se tendrá que conformar con las 45.000 localidades de los últimos partidos, 17.000 personas menos de las que esperaban tener para la vuelta de semifinales de la Copa del Rey del próximo 3 de marzo.

Por lo tanto, la grada Gol Norte seguirá estando vacía para un partido fundamental para los intereses del FC Barcelona. Según informan los compañeros de Marca, hay un gran enfado dentro del club. En la institución blaugrana no entienden tantas trabas para poder conseguir la ya mencionada fase tres de reapertura y más teniendo en cuenta la importancia del encuentro copero ante el Atlético de Madrid. Una adversidad más que superar para los de Hansi Flick si quieren estar en la final de la Copa del Rey en La Cartuja.