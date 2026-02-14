Álvaro Borrego 14 FEB 2026 - 21:03h.

Cientos de sevillistas protestaron en la puerta de cristales

Uno por uno del Sevilla FC ante el Deportivo Alavés: las notas en el Sánchez-Pizjuán

Compartir







El sevillismo no puede más. El hastío de la afición vivió este sábado el enésimo capítulo de desesperación. Un pobrísimo Alavés logró rascar un punto de su visita al Sánchez-Pizjuán, y por milímetros (literalmente) no agrava todavía más la situación, pues ese gol anulado habría dejado al Sevilla FC contra las cuerdas. El hartazgo de la parroquia sevillista es tan evidente que apenas minutos después de la conclusión del encuentro acudieron cientos de aficionados a la puerta 0 del estadio para clamar contra la gestión de la directiva. Unos días después de las declaraciones de Del Nido Carrasco, quien reiteró su deseo de 'no dejar el barco' y seguir al frente de la presidencia de la entidad. Biris Norte ya advirtió que habría protestas, pero estas, por momentos, incluso traspasaron el límite del control del club. Tanto que la seguridad privada tuvo que cerrar las puertas.

Las cámaras de ElDesmarque recogieron las imágenes de decenas de aficionados que se agolparon contra las puertas del estadio, pidiendo la dimisión de Del Nido Carrasco y reclamando un cambio inmediato en el rumbo de la entidad. Biris Norte citó a los sevillistas a reunirse allí después del encuentro y así fue. Aunque la comitiva no fue tan extensa como la de otras ocasiones, por momentos la seguridad privada del club se vio desbordada e incluso debieron cerrar las puertas por donde un rato después debían salir los jugadores, cerrando también las persianas.

Insultos, reproches, cánticos, golpes... Hubo de todo, aunque por suerte no pasó a mayores. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

"Una cosa es que te cante tu campo ‘Júnior vete ya’, y otra que te cante ‘Júnior muérete’. El primero lo acepto, el segundo no es agradable y ese tipo de situaciones se tienen que condenar”, decía Del Nido Carrasco en su entrevista para Canal Sur Radio, aunque de momento su postura es inamovible.

"El Sevilla necesita de gente que tome este tipo de decisiones, el consejo se ha quedado gestionando su empresa y me encuentro con fuerza. Mi sevillismo y mi responsabilidad no me permiten huir de una situación de conflicto”, indicaba.