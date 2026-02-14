Basilio García Sevilla, 14 FEB 2026 - 20:37h.

El argentino vio la roja por segunda vez y se encaró con el árbitro navarro

El sesgo de confirmación arbitral

Matías Almeyda ha sido expulsado por segunda vez desde que es entrenador del Sevilla FC. Le sucedió en el Santiago Bernabéu en el túnel de vestuarios, y este domingo en el partido ante el Deportivo Alavés ha sido Galech Apezteguía el que le ha enseñado una tarjeta roja después de una acción en la que protestó una decisión del colegiado navarro.

En el 85’, el Alavés sacó una falta en su propio campo sin pedir al colegiado la distancia, Isaac Romero interceptó la pelota y el navarro pitó para que volvieran a sacarla. Almeyda no lo entendió, alzó los brazos y dio un salto dándose la vuelta. Acto seguido, el colegiado se dirigió al banquillo sevillista y enseñó una tarjeta roja que, de primeras, no encontró destinatario.

Tanto es así, que siguió el juego sin que ningún integrante del banquillo sevillista se marchara, así que Galech Apezteguía regresó al lugar para decirle a Almeyda que el expulsado era él. Y el argentino se rebeló. Le preguntó una y otra vez al árbitro “¿por qué me expulsas?”, y al no recibir respuesta alguna del colegiado, se iba encendiendo cada vez más. El delegado de campo, Pepe Díaz, Neal Maupay, Gudelj o personal de seguridad del club intentaron apartarle de ese momento, sin éxito alguno, y el entrenador sevillista se iba encendiendo cada vez más.

Antes de marcharse al vestuario, volvió a encararse con el cuarto árbitro, al que le recriminó lo que le había dicho Galech Apezteguía para que éste le expulsase, en un partido que estuvo muy caliente desde el inicio.

Joan Jordán, también expulsado

Al navarro se le acabó yendo el partido de las manos. Poco después del incidente y de señalar que el añadido sería de 11 minutos, expulsó con roja directa a Joan Jordán por solicitar desde la banda que un saque lateral del Alavés se sacara más atrás. Gudelj, capitán, fue a pedirle explicaciones, y también se llevó una amarilla.

Habrá que estar muy pendiente al acta del partido, pero todo hace indicar que Almeyda, con la reacción que tuvo, estará varios partidos sin sentarse en el banquillo tras ver su segunda tarjeta roja en LALIGA EA SPORTS.