El penalti que no le pitaron al Sevilla FC contra el Alavés

Youssef golpeó por detrás a Agoumé, pero el colegiado no decretó nada punible

El tremendo enfado de Juanlu tras ver dos amarillas en el primer cuarto de hora

Ni Vlachodimos, ni Akor Adams ni Matías Almeyda. Ni Lucas Boyé, ni Denis Suárez ni el Chacho Coudet. El protagonista de la primera mitad del Sevilla FC - Alavés fue Iosu Galech Apezteguía. El árbitro del partido. Sus decisiones desataron la impotencia en el público sevillista, descontento primero por la cartulina roja de Juanlu Sánchez, expulsado al cuarto de hora, y sobre todo por lo que parecía ser un penalti claro sobre Lucien Agoumé. Ya con inferioridad numérica, esa pena máxima podría haber permitido a los locales tomar ventaja en el marcador, un botín nada desdeñable teniendo en cuenta todos los condicionantes, pero el colegiado pareció verlo claro y esta vez desde el VAR no quisieron tomar partido.

La acción en cuestión llegó a la media hora de partido. Con más arrojo que otra cosa, el Sevilla FC intentaba rondar los dominios de Sivera, con varios centros al área con peligro. En una de esas transiciones, o segundas jugadas, el balón llegó a los pies de Lucien Agoumé, quien trataba de controlar y darse la vuelta para encontrar algún receptor. Fue ahí cuando Youssef, protagonista en la primera amarilla de Juanlu, cometió una entrada por detrás que pareció suficiente para derribar al mediocentro francés.

En las imágenes de televisión se puede ver cómo Youssef levanta la pierna y con la rodilla toca en la parte trasera del muslo de Lucien Agoumé, que cayó al suelo nada más notar el contacto. Nada más verlo Matías Almeyda pidió pena máxima y el Sánchez-Pizjuán se volcó al unísono contra el colegiado. Sin embargo, Iosu Galech Apezteguía no decretó nada punible y terminó imperando el criterio del juez principal, dado que esta vez el VAR decidió no intervenir. ¿Fue penalti o no? Juzguen ustedes mismos.

Por suerte para los hispalenses, ese dolor desapareció apenas unos minutos después, con el gol de Djibril Sow que brindó al Sevilla FC ventaja al descanso.