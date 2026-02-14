Joaquín Anduro 14 FEB 2026 - 15:13h.

El Barça reclama mejoras en el arbitraje tras las últimas polémicas

El Barcelona estalla contra el arbitraje ante el Atlético y estudia presentar una queja al CTA: reclaman tres jugadas

Compartir







El FC Barcelona, como ya anunciara Rafa Yuste el pasado viernes, ha emitido un escrito de protesta a la RFEF a raíz de los últimos arbitrajes, destacando el último en el Metropolitano con el gol anulado a Pau Cubarsí por un fuera de juego milimétrico. En el escrito, el club azulgrana denuncia varios puntos para acabar con la polémica reclamando "igualdad de trato" y proponiendo incluso sanciones para los colegiados que fallen.

El comunicado del Barcelona en protesta por los arbitrajes

El FC Barcelona informa que ha hecho llegar este sábado 14 de febrero una carta formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dirigida a su Presidente, al Presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al responsable del VAR y al Director de la Asesoría Jurídica, en la que el Club expresa su profunda preocupación por la reiteración criterio homogéneo.

En el documento, el Club expone varios puntos fundamentales:

1. Falta de coherencia en el criterio disciplinario

El FC Barcelona denuncia la existencia de decisiones dispares frente a acciones de naturaleza idéntica, especialmente en cuanto a sanciones disciplinarias. Esta disparidad genera una sensación de doble vara de medir incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición.

2. Criterios contradictorios en acciones de mano

El Club pone de manifiesto la incoherencia en la interpretación de manos en el área, incluso en partidos arbitrados por los propios colegiados. Esta falta de uniformidad refuerza la percepción de arbitrariedad y la falta de previsibilidad en la aplicación del reglamento.

3. Acumulación de errores relevantes

Más allá de casos puntuales, el FC Barcelona señala la reiteración de errores arbitrales flagrantes a lo largo de la temporada, muchos de ellos determinantes y en perjuicio del Club. Esta acumulación afecta directamente a la integridad de la competición y genera una creciente desconfianza.

4. Aplicación y transparencia del VAR

El Club expresa dudas razonables sobre el uso y la correcta aplicación de la tecnología, especialmente en decisiones milimétricas que no han estado acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes. También se denuncia la falta de transparencia en la gestión y publicación de los audios del VAR.

5. Criterios en las revisiones en el monitor

El FC Barcelona cuestiona la falta de un criterio claro y homogéneo a la hora de enviar a los árbitros a revisar jugadas al monitor, lo que contribuye a una percepción de inseguridad y desigualdad en la toma de decisiones.

El Club quiere dejar claro que esta iniciativa no pretende cuestionar la profesionalidad del colectivo arbitral, sino reclamar una urgente revisión de los criterios aplicados con el objetivo de garantizar:

La uniformidad en las decisiones arbitrales La igualdad de trato entre clubes La credibilidad y el prestigio de las competiciones

Asimismo, el FC Barcelona solicita la publicación íntegra de todos los audios del VAR, independientemente de si existe revisión a pie de campo, como medida esencial de transparencia y pedagogía arbitral.

Por último, el Club propone la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias, con la voluntad de reforzar la confianza en el sistema. Esta propuesta no responde únicamente a la defensa de los propios intereses, sino que se enmarca en la voluntad de contribuir al buen funcionamiento global de la competición y al beneficio de todos los clubes, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan y garantizar un marco de actuación claro, estable y equitativo para todos.

El FC Barcelona exige que sus peticiones sean analizadas con la máxima seriedad y que se adopten medidas concretas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.