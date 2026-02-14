Joaquín Anduro 14 FEB 2026 - 16:14h.

Ferrán Jutglà recupera la sonrisa: titularidad, gol, celebración y perdón a la grada

El RCD Espanyol y el Celta de Vigo terminaron igualando 2-2 en un partido en el RCDE Stadium que tuvo de todo, incluyendo la polémica. Los jugadores pericos se pusieron por delante en la segunda mitad con un gol de Borja Iglesias que terminaría siendo anulado por Cuadra Fernández en una jugada muy discutida por los celtistas y en la que incluso el colegiado del encuentro tuvo que explicársela a los capitanes.

Pasado el ecuador de la segunda mitad y con 1-1 en el marcador llegó la jugada que pudo cambiar el sino del encuentro. Una internada de Pablo Durán desde la banda izquierda terminó en un barullo en el área en el que Borja Iglesias fue más listo para, desde el suelo, empujar la pelota al fondo de la red para el delirio vigués al volver a ponerse por delante en el marcador.

Sin embargo, mientras Omar El Hilali era atendido por un choque en dicha jugada, desde el VAR se avisó a Cuadra Fernández mientras se revisaba con especial atención la jugada. El Panda, después de su forcejeo con Leandro Cabrera en el que pidió penalti, tenía la cabeza en fuera de juego desde el suelo en el momento en el que Pablo Durán tocó por última vez la pelota.

La explicación al gol anulado a Borja Iglesias en el Espanyol-Celta

Ahí fue cuando el colegiado del choque en el RCDE Stadium acudió a ver la jugada en la que, a cámara lenta, se pudo ver cómo el último toque lo realizaba Omar El Hilali permitiendo que la pelota llegara a Borja Iglesias. Sin embargo, el trencilla entendió que este toque del internacional marroquí procede de un rechace y que no había voluntad de mandar la pelota en esa dirección, por lo que terminó señalando el fuera de juego y el gol anulado.

Una jugada rocambolesca que llevó a que Cuadra Fernández tuviera que hacer pedagogía con los dos capitanes, Leandro Cabrera y Carl Starfelt, antes de señalar definitivamente la ilegalidad del tanto. El Panda al menos se pudo resarcir marcando el 2-2 en el tiempo de descuento en una jugada en la que el RCDE Stadium también pidió fuera de juego pero esta vez fue Jofre Carreras el que le habilitó.