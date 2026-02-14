Alberto Bravo Vigo, 14 FEB 2026 - 15:02h.

El delantero no era titular desde el 20 de diciembre perdiéndose varias semanas por problemas personales

Ferrán Jutglà ha vuelto a marcar un gol. No vivía esa sensación desde el 26 de octubre de 2025 cuando hizo un doblete al CA Osasuna en El Sadar. Hasta este sábado 14 de febrero eran sus únicos goles con el Celta de Vigo. En el RCDE Stadium el de Sant Julià de Vilatorta, ante su exequipo, puso por delante a los suyos al filo del descanso. Muchas semanas en el pozo, dándole vueltas a una cabeza que no era capaz de asimilar su mala racha de juego, que con un solo remate pueden haber desaparecido.

Borja Iglesias y Fer López iniciaban la jugada. Abrían el balón para Javi Rueda, que atacaba a la perfección el espacio. El carrilero ponía el balón al segundo palo donde Ferrán Jutglà empujaba el esférico al fondo de la mallas. Lo celebraba el delantero, necesitaba el gol. Luego pidió perdón a la que fue su afición durante su etapa en el filial.

"Creo que está en el camino correcto y en una línea ascendente. Ojalá podamos tener cada vez más minutos y más partidos como el que vimos el otro día en Belgrado", había explicado Claudio Giráldez hace unos días. El técnico había reconocido que su mal momento se debía a "un exceso de responsabilidad, porque su cabeza le está hablando en negativo y tenemos que ser capaces de recuperar esa parte de él".

El entrenador y el vestuario protegieron al futbolista. Se quedó fuera de la convocatoria ante Sevilla, Real Sociedad y Rayo Vallecano. Necesitaba resetear. Sus representantes también viajaron a Vigo para arropar al delantero. "Siempre contigo", escribió el Celta para celebrar el tanto de un Ferrán Jutglà que va dando pasos para ser el jugador que él y el club desean.