Fran Duarte 14 FEB 2026 - 12:14h.

El Castilla ganó en el minuto 92' gracias a un gol de César Palacios en fuera de juego

El Real Madrid Castilla ha ganado al Bilbao Athletic con un gol muy polémico en el minuto 92’ que dejaba el marcador en el 2-1 definitivo. Un tanto que a priori parece ser en fuera de juego y, a pesar de la revisión del colegiado, ha acabado subiendo al marcador. El tanto de César Palacios ha sido lo más viral de las últimas horas en las redes sociales con muchos aficionados rojiblancos clamando por lo que consideran un robo.

Los cachorros empezaron el partido adelantándose con un gran gol de Ibon Sánchez hasta que empató Pol Fortuny justo antes de finalizar la primera mitad. La lluvia y el viento no impidieron que el relevo de Arbeloa en el banquillo del filial, Julián López de Lerma, pudiese conseguir su primera victoria desde que llegó al banquillo. Todo gracias a ese polémico gol de Palacios que todo el Athletic protestó.

Fue en el descuento, cuando el Athletic ya se veía con el empate, cuando apareció el jugador del Castilla, en lo que parece una posición adelantada, para recibir el balón de Diego Aguado y anticiparse a la defensa rojiblanca para hacer el definitivo 2-1. Un tanto que incluso fue revisado por el árbitro, Manuel García, en el monitor de campo del ‘Footbal Video Support’ antes de dar el gol sin importar las quejas del banquillo visitante. Una decisión que acabó desesperando al cuerpo técnico y a los jugadores del Bilbao Athletic.

Por qué no se anuló el gol en el Castilla - Bilbao Athletic

Pero ¿qué dicen los expertos? Sobre esta jugada ha querido opinar Mr. Asubío, el experto arbitral y colaborador de ElDesmarque. “Tengo a mucha gente preguntándome por este lance en casi el úñtimo minuto del Castilla – Bilbao Athletic. ¿Por qué no se pita offside tras revisión en el FVS si parece claro? Para mí es fuera de juego, vaya por delante. Pero la perspectiva (trasera) te hace ver que puede estar más adelantado de lo que realmente está. Si trazásemos líneas, muy poco adelantado con respecto al balón. Si dieron gol legal en vivo, al no ser tan claro como la gente cree y al no tener claro el tema de las perspectivas, se deben mantener en su decisión”