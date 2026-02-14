Fran Duarte 14 FEB 2026 - 09:54h.

La Real es el equipo más importante en la carrera de Asier Illarramendi y estaría dispuesto a volver al club donde más disfrutó del fútbol

Illarramendi y su multitudinaria presentación en el Bernabéu: "Florentino invitó a todos a comer en el palco"

Ha habido muchos nombres de jugadores que han pasado por los vestuarios de Anoeta y del Santiago Bernabéu. Desde Xabi Alonso hasta Take Kubo. También es el caso de Asier Illarramendi, que fichó por el Real Madrid en el verano de 2013 por la petición expresa de Zinedine Zidane, y que, tras dos años como merengue, no llegó nunca a cuajar en la casa blanca. Después de un regreso a San Sebastián, el de Mutriku ha probado suerte en la MLS y ahora lo hace en el Kitchee, en la liga de Hong Kong.

Asier conoce a la perfección al Real Madrid y a la Real Sociedad y por eso ha querido recordar en una entrevista con Marca cómo fue su paso por ambos clubes. Si tuviera que elegir un vestuario para estar en el partido que se disputa esta jornada entre el Madrid y la Real, Illarra no lo duda y se queda con el conjunto Txuri Urdin. “He pasado más de media vida allí. Tengo grandes amigos allí”, confiesa.

Pese a su predilección por el conjunto donde creció, su paso peor el Real Madrid fue la pieza clave para el crecimiento de su carrera. “Nunca te imaginas que puede venir el Madrid a tocar tu puerta. Justo cuando acabó el Europeo, me dijeron los representantes que el Madrid estaba interesado. Me quedé un poco sorprendido, porque no me lo esperaba. Quizás podía aparecer alguno, pero quizás otro equipo, no un equipo como el Madrid”.

Las dificultades para brillar en el Real Madrid

Una lesión y la perdida de confianza lastró su rendimiento en su debut como merengue. “Al final empiezas a preguntarte qué haces aquí, si mereces estar aquí, si vales para estar aquí. La cabeza va jugando en contra de ti. Hoy en día hay más ayuda externa, hay gente más preparada para ayudarte”, comenta Asier sobre sus años convulsos en el Bernabéu. “Yo tenía 23 años entonces. Ahora he hecho la vista atrás, han pasado 12 o 13 años y tampoco sabía lo que sé ahora. Es verdad que ahora todos los clubes están más preparados para esa ayuda”.

Illarra salió muy señalado en un partido de Champions contra el Dortmund y ahí cambió todo. “Empezamos con un penalti a favor y fallamos y luego nos tocó sufrir. Yo creo que al final todo el equipo estuvo mal, pero es verdad que al final a mí me cambiaron y sí que estuve más señalado”. A pesar de ello, puede presumir con orgullo de una Champions League con el equipo blanco y el no haber brillado allí no significa que no haya triunfado. “Muchas veces cuando estás dentro de algo no eres consciente de dónde estás ni de lo que estás haciendo. Cuando sales y lo ves con perspectiva te das cuenta de dónde has estado, qué has hecho bien, qué has hecho mal y qué podrías haber hecho mejor”.

Illarramendi y el efecto Matarazzo en la Real Sociedad

“Han cambiado un montón. Empezaron la Liga mal, más mal que bien, pero han revertido la situación”, comenta el de Mutriko sobre el gran trabajo que está haciendo Matarazzo en la Real. “Después de que saliera Imanol fue un fin de ciclo, llegó un nuevo míster y es verdad que al final no fue un inicio de Liga fácil, los resultados no llegaban y en cuanto los resultados no llegan empieza a fallarte la cabeza, no tienes quizá tanta confianza como tienes ahora. Por lo menos por suerte han revertido la situación, están metidos en Liga, ahora intentando meterse ahí en los puestos de Europa y cerca de la final de Copa también. Veo a la afición más ilusionada con esta temporada”.

Cuando le preguntan sobre una posible tercera etapa en Anoeta, el canterano txuri urdin prefiere dejar la puerta abierta: “Quién sabe. Me encanta el fútbol y me encanta la Real, así que en un futuro podría pasar cualquier cosa. Las puertas estarán abiertas y sería cuestión de hablar”. Un regreso que ya le sirvió para sanar cuando más lo necesitaba. “Se juntaron muchos factores y a raíz de eso disfruté otra vez del fútbol cómo a mí me gusta”, comenta el centrocampista. “Al final, lo que buscaba era reencontrarme conmigo mismo, disfrutar del fútbol y sabía que en la Real eso iba a pasar. Cuando terminé mi estancia en Madrid, lo único que pensaba era volver a la Real, y acerté: disfruté y estuve a gusto todos los años que estuve allí”.

“Disfruté mucho del día a día, tanto dentro como fuera del campo. Conocí a muchos jugadores con los que coincidí desde jóvenes en la cantera. La Real es un club más familiar: muchos jugadores son de la cantera y los que llegaban se adaptaban muy bien. También disfruté de los resultados, pero sobre todo de todo lo demás que rodea al club”.